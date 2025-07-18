佛光大學獨招吸睛開跑 多元入學精彩新選擇

文／ 聯合線上 林俊 提供

佛光大學暑假參與海外實習學生人數再創新高，前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家，展現卓越的國際動能。 圖／佛光大學 提供
佛光大學暑假參與海外實習學生人數再創新高，前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家，展現卓越的國際動能。 圖／佛光大學 提供

佛光大學致力拓展學生國際視野，今年暑假參與海外實習的學生人數再創新高，共有65位學生前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家，今年更以出國進修比率全國第九、東部地區第一的佳績，展現卓越的國際動能。

多元助學 跨域全人教育

佛光大學積極配合政府補助政策，加碼推出新生最高3.5萬元獎學金方案，並設有多元助學措施與教育部高額補助，提供經濟弱勢學生穩定學習的支持環境，讓每位學生都能安心專注於大學四年的發展與探索。大學四年是人生中最關鍵的轉折點，選擇具備國際視野、跨域整合能力與全人教育理念的學校，將為未來職涯履歷增添亮點。佛光大學讓大學生涯不只是求學，更是開啟精彩人生的起點！

產媒系 作品屢獲大獎

產媒系林泓儒學生以作品「LRP輕型救援平台」獲得金點設計獎評審青睞，獲得金點新秀設計獎；且在海峽盃工業設計競賽勇奪大賽「銅獎」。 圖／佛光大學 提供
產媒系林泓儒學生以作品「LRP輕型救援平台」獲得金點設計獎評審青睞，獲得金點新秀設計獎；且在海峽盃工業設計競賽勇奪大賽「銅獎」。 圖／佛光大學 提供

在專業教學上，佛光大學也不斷創新並緊貼產業趨勢。產品與媒體設計學系近年在各大設計競賽中嶄露頭角，特別是在家電與交通工具類別表現亮眼。林志冠老師指出，2024年新一代設計展中，109級林泓儒同學的作品「輕型救援平台」成功入圍金點新秀設計獎產品設計類決審，並陸續榮獲紅點設計獎、海峽盃等約五個獎項，展現學生卓越的創意與實作能力。林志冠老師強調，當今產業環境早已進入自媒體時代，若只具備工業設計能力，缺乏媒體操作技巧，很難有效行銷自己的作品。因此，產媒系特別強化學生在拍攝、剪輯、內容行銷等自媒體技能，讓學生未來可發展於設計、行銷、企劃等多元領域，創造更廣闊的就業出路。

運健學程 專業拓展職涯

而為呼應全民健康與運動風氣的提升，佛光大學在兩年前設立運動與健康促進管理學士學位學程，同樣備受學生與業界關注。學程主任徐郁倫表示，學生畢業後可從事專業運動教練、健康促進顧問、健身指導員、運動防護員及推拿整復師等職業。尤其星雲大師長期支持籃球運動，佛光大學女籃隊近年在UBA大專籃球聯賽中屢創佳績，目前隊上已有半數球員為運健學程學生，證明該學程能讓學生在發展運動專長的同時，培養專業能力、拓展職涯機會。來自台東的楊志儒同學，更是佛光運健學程精神的最佳代表。他曾擔任近10年的鐵板燒師傅，後來投入跆拳道與泰拳訓練，並辭職創辦泰拳中心，推廣基層格鬥運動。即使年逾40歲，仍選擇回歸校園就讀佛光大學運健學程，並創立「泰拳社」，致力推動泰拳教育。他豐富的產業經驗與人生歷練，亦為年輕學子帶來寶貴的實務經驗與職涯啟發。

報名要快 8月19日截止

目前佛光大學多元入學機會持續開放中，歡迎把握獨立招生的機會，產品與媒體設計學系及運動與健康促進管理學士學位學程獨招報名至114年8月19日(星期二)止。詳細入學資訊，請上網搜尋「佛光大學招生報名系統」。佛光大學為每一位懷抱夢想的學生，打造一段充實又精彩的大學生涯。

運健學程陳思芸同學參加亞洲地區大學生武術錦標賽女子52公斤級散打金牌。 圖／佛光大學 提供
運健學程陳思芸同學參加亞洲地區大學生武術錦標賽女子52公斤級散打金牌。 圖／佛光大學 提供

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