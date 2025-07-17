琅琅原創大賞決選 官雨青「辯護士小姐」奪首獎

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，15件入圍原創作品今進行提案決賽，由官雨青的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金。

15件入圍作品的創作者今在「提案大會暨頒獎典禮」進行現場提案簡報，由評審進行最後階段決審。首獎由官雨青的《辯護士小姐》奪得，其餘獎項得主分別為「影視開發潛力獎」：《斷掌山》（Shika西卡）、「圖書出版潛力獎」：《女將，陣勢》（宴平樂）、「漫畫轉譯潛力獎」：《疾風夏曲傳》（藍色月亮）、「網路人氣獎」：《彼岸盡頭的那棵草》（宅米蟲子）。

官雨青的《辯護士小姐》，以1920年代日治台灣為背景，描繪少女突破階級與性別束縛、成為辯護士的歷程。故事結合歷史考據、女性意識、愛情與探案元素，情節厚實，角色鮮明。評審一致肯定具影視、出版與漫畫等多元改編潛力，是一部兼具文化深度與敘事張力的原創佳作。

「琅琅原創大賞」為台灣首創跨國、跨域、跨類型的故事創作徵選賽事，首屆吸引上百位海內外創作者參與。歷經兩階段嚴謹評選，共有15件入圍決審。入圍作品涵蓋奇幻冒險、心理懸疑、靈異推理、社會寫實、歷史寓言等多元題材。 第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，15件入圍原創作品今進行提案決賽，由官雨青（右三）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，其餘獎項得主分別為「影視開發潛力獎」：《斷掌山》（Shika西卡）、「圖書出版潛力獎」：《女將，陣勢》（宴平樂）、「漫畫轉譯潛力獎」：《疾風夏曲傳》（藍色月亮）、「網路人氣獎」：《彼岸盡頭的那棵草》（宅米蟲子）。記者林俊良／攝影 由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》決賽，由官雨青（右）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，聯合線上總經理官振萱 （左）代表主辦單位頒發20萬元獎金及獎座。記者林俊良／攝影

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