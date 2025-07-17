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琅琅原創大賞15件作品決戰 45歲三寶媽奪20萬首獎

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
官雨青（左）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，右為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影
官雨青（左）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，右為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影

由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段嚴謹評選，15件入圍原創作品今進行提案決賽，由官雨青的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金。

「琅琅原創大賞」為台灣首創跨國、跨域、跨類型的故事創作徵選賽事，首屆吸引上百位海內外創作者參與。歷經兩階段嚴謹評選，共有15件入圍決審。入圍作品涵蓋奇幻冒險、心理懸疑、靈異推理、社會寫實、歷史寓言等多元題材。

15件入圍作品的創作者今在「提案大會暨頒獎典禮」進行現場提案簡報，由評審進行最後階段決審。首獎由官雨青的《辯護士小姐》奪得，其餘獎項得主分別為「影視開發潛力獎」：《斷掌山》（Shika西卡）、「圖書出版潛力獎」：《女將，陣勢》（宴平樂）、「漫畫轉譯潛力獎」：《疾風夏曲傳》（藍色月亮）、「網路人氣獎」：《彼岸盡頭的那棵草》（宅米蟲子）。

官雨青的《辯護士小姐》，以1920年代日治台灣為背景，描繪少女突破階級與性別束縛、成為辯護士的歷程。故事結合歷史考據、女性意識、愛情與探案元素，情節厚實，角色鮮明。評審一致肯定具影視、出版與漫畫等多元改編潛力，是一部兼具文化深度與敘事張力的原創佳作。

官雨青致詞一度哽咽，她說，原本有正職工作，創作都是利用假日與休息時間進行，自己已經45歲、是三個孩子的媽媽，感謝丈夫和家人體諒，讓她可以在創作的之路遨翔，還說自己為了今年的提案簡報決戰，至少練習上百次，「連走路、喝水都在練習」。她以此勉勵所有創作者，只要努力不放棄，最後一定會有成功機會。

此次獲獎作品以時代劇為背景，官雨青坦言：「因為時代劇成本高，常讓人卻步。」因此在故事設計初期，即將製作成本納入考量，透過場景調度等方式降低預算負擔。她也在現場呼籲，希望未來能有來自日本、韓國、新加坡等更多國家的影視投資，讓台灣IP走出去。

最後，她特別感謝聯合報系「琅琅悅讀」舉辦首屆《琅琅原創大賞》活動，在影視投資如此慘澹的年代，辦了這場比賽，讓更多創作者看到機會。

評審團指出，本屆入圍作品在題材選擇或敘事手法上皆展現高度創意，從對人性與信仰的剖析，到對未來世界的建構，作品均突顯原創小說在當代社會語境中的豐富表達與文化穿透力。許多作品具備跨平台改編的潛力，未來可望延伸至出版、有聲書、影視劇、漫畫與遊戲等不同媒介形式。

評審陣容橫跨台灣、新加坡、韓國與中國，集結出版、影像、漫畫、圖像敘事等多領域專業人士，從「IP開發潛力」、「角色魅力與敘事吸引力」、「創意性與市場辨識度」、「故事邏輯與結構完整性」四大評選指標進行綜合審核。

官雨青（右）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，左為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影
官雨青（右）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，左為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影
由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段評選，15件入圍原創作品今進行決賽，有5名參賽者獲獎。圖／記者林俊良攝影
由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段評選，15件入圍原創作品今進行決賽，有5名參賽者獲獎。圖／記者林俊良攝影
官雨青（右）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，左為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影
官雨青（右）的《辯護士小姐》獲頒年度大獎首獎，抱回20萬元獎金，左為聯合線上總經理官振萱。圖／記者林俊良攝影
由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段評選，15件入圍原創作品今進行決賽，有5名參賽者獲獎。圖／記者林俊良攝影
由聯合新聞網大眾文化媒體「琅琅悅讀」主辦的第一屆《琅琅原創大賞》，歷經兩階段評選，15件入圍原創作品今進行決賽，有5名參賽者獲獎。圖／記者林俊良攝影

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