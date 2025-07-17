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國際奧林匹亞機器人大賽 中南區賽吸360人同場競技

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生同場競技。圖／嶺東高中提供
「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生同場競技。圖／嶺東高中提供

「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生參與，競爭激烈，表現優異隊伍將晉級全國總決賽，有機會代表台灣參加11月在新加坡舉辦的WRO世界賽，與全球優秀青少年同台競技，展現台灣科技教育的軟實力。

「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」由嶺東科技大學、嶺東高級中學、嶺東文教基金會及台灣玉山機器人協會共同主辦。WRO在全球逾90個國家和地區推廣，主要透過機器人挑戰任務，激發學生在科學、技術、工程與數學領域的學習熱情與創新潛力。

此次競賽項目包含機器人任務、機器人運動以及MARC太空能量保衛戰。在MARC太空能量保衛戰中，參賽者需自行設計與組裝金屬機器人，透過手動遙控機器人，與隊友合作完成特定戰術目標，考驗團隊的戰略思維與工程能力。

今年WRO賽事以「未來機器人」為主題，各組題目分別為國小組「衛星運作」、國中組「火星探索」、高中職組「火箭組裝」，引導學生結合理論與實作，發展創新構想、提升技術實踐與應變能力，並鼓勵學子思考科技與人類未來如何協同發展，運用所學知識解決真實世界中的問題。

嶺東高中校長周錦貞表示，隨著科技快速發展，人工智慧與機器人技術已逐步融入生活與產業應用，如何培養學生運用科技解決實際問題的能力，已成為當前教育的重要課題。WRO競賽不僅是一場科技競技，更是學生展現學習成果、與他校交流經驗的重要平台。

「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生同場競技。圖／嶺東高中提供
「WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽」中南區賽今在台中嶺東高中登場，吸引90支隊伍、約360位師生同場競技。圖／嶺東高中提供

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