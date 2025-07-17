閃耀國際再創佳績！中國科大視傳系紐約Young Ones ADC設計獎勇奪全球第八、蟬聯亞洲第一
中國科技大學視覺傳達設計系於2025年紐約Young Ones ADC學生設計獎中大放異彩，從全球逾4,500件作品中脫穎而出，勇奪1銀、3銅及8項Merit Awards獎，總計12項國際獎項，創下該校歷年最佳成績，也使該系榮登全球設計院校第八名，並連續兩年穩坐亞洲第一寶座。
紐約Young Ones ADC學生設計獎為全球歷史最悠久、評選最嚴謹的設計獎項之一，各類別得獎率皆低於4%，中國科大視傳系學子能於激烈競爭中脫穎而出，歸功於教學團隊多年深耕設計教育的厚實成果。該校指出，此次所有獲獎作品皆由林侃生、王曉今、張盛權與陳建勳四位指導教師共同指導，帶領學生團隊以視覺設計為媒介，回應自然生態、文化永續、農業精神與公共關懷，將在地議題轉化為具備國際語彙的創作作品，讓世界聽見台灣。
獲得銀獎的《蝶詠》，由學生陳鈺捷、楊予震、陳亞琪與林崇民共同創作，透過紙雕、插畫與燙金工藝，細緻描繪14種台灣特有蝴蝶，重現台灣曾為「蝴蝶王國」的美麗記憶。作品兼具美感與環境議題，並輔以郵票、色票卡、觀察筆記等設計物件，建構集視覺、情感與知識於一體的敘事體驗，喚起大眾對物種消逝與生態保育的重視。
銅獎作品《食蟲隱事》，由王儀盈、吳瑾瑄、歐子菁、白芷瑄與魏以媃創作，主題聚焦台灣原生食蟲植物，以立體書結合插畫與互動設計，引導讀者深入理解其特殊捕食機制。該團隊成功轉譯冷門植物知識，深化生態教育的可及性與趣味性。
同樣榮獲銅獎的《藷式生活》則以蕃藷釀酒包裝設計為核心，由莊佳穎、甘蕙語、陳宜萱、張雅棻與廖友華組成團隊，融合鐳雕外盒、版畫插圖與磨砂玻璃瓶，呈現復古與現代交織的視覺語彙，搭配《藷識日誌》呈現五地農民的在地故事，傳遞台灣農業文化與工藝美學，展現設計作為文化保存與產業推廣工具的潛力。
另一件銅獎作品《街道美術館》由吳亮儀、蔡朝龍、許家瑋、鄧廣毅與許卉靖共同完成，其轉化城市行道樹為公共藝術，透過導覽手冊、攝影出版、互動路線與參與式行動，重新建構人與城市自然的關係。主張以情感連結與地方參與作為出發點，倡議將街道視為可欣賞、可理解、可守護的文化資產，藉由設計介入讓城市景觀從功能走向美學、從觀看走向行動。
中國科大表示，除上述四件主獎作品外，另有八組學生團隊作品獲得Merit優選獎，涵蓋插畫、數位體驗、品牌創意、社會設計等領域，完整展現學生在多元設計面向的優秀實力。再次肯定視傳系在設計教育上的厚植深耕，以及長年致力於跨領域實作與社會倡議教學，已是推動文化、環境與未來改變的力量。完整得獎作品詳見：https://reurl.cc/knvXld。
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