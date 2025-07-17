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彈性聘任解中小學教師荒？教團批短視

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

中小學近年面臨教師荒，教育部規畫彈性聘用管道，讓具有業界資歷者進入中、小學擔任專業及技術教師，預計一一五學年起聘任。然全國教師工會總聯合會痛批，此濫用現行技術高中「專業及技術教師」方案將特例普及化，開放免考試、免實習，削減教育專業，帶頭摧毀師培體系。

全教總理事長侯俊良表示，教育部規畫免職前學分、免考試、免實習等彈性聘用管道，研議一一五學年起，讓有業界經歷者，進入中小學擔任專業及技術教師等職，但忽略教師除學科專業外，還必須修讀教育學程、通過國家考試，才有資格踏上講台。

侯俊良強調，教育部應從源頭解決，而非彈性開放未經師培訓練者，更應從法制面遏止校園濫訴。

全教總高中職主委巫彰玫說，教師必須修讀教育學程，相信沒有家長會希望子女的教師僅有學科專業，卻不懂如何將專業轉化為知識並傳授給學生，還可能無法回應班級經營等需求。教育部稱此為挪用技職體系現有模式，但取消專業師資培育門檻，等於帶頭摧毀師培體系，可能打壞現有師培生的志向。

立委劉書彬表示，教師需跟學生溝通，也要喜歡與學生互動，但是大部分科技人才偏研究取向，習慣單人操作、實驗。如果具有工作經驗，就能成為教師，這忽略了教師和技術人才養成間的不同，當教師專業條件不足，自然無法保障學生權益。

對此，教育部表示，因業界薪資吸引力強，教學現場面臨ＳＴＥＭ或自然領域教師招聘不易，因此規畫強化必要教學知能後，可進入教學現場擔任專業及技術教師或教學支援老師，方案僅為提供學校新的彈性管道，可依需求自行選擇是否聘用此類教師。

教育部 全國教師工會總聯合會

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