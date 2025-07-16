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北市學校營養師不足？ 教育局：成功增聘5人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
學校內的營養師不僅是監測團膳品質，也肩負飲食教育、學童體位監測等需求。本報資料照
學校內的營養師不僅是監測團膳品質，也肩負飲食教育、學童體位監測等需求。本報資料照

台北市高中職以下學校配置營養師，不過北市議員劉耀仁指出，整體配比過低，尤其營養師肩負飲食、過敏原等任務，建議北市府可參照基隆市狀況增訂人數。教育局回應，目前已成功增聘5名營養師，後續持續評估相關要點。

劉耀仁表示，學校內的營養師不僅是監測團膳品質，也肩負飲食教育、過敏原應變及學童體位監測等需求，但依照「學校衛生法」規定，僅對「設有廚房並自行或委託供餐，且40班以上」的學校訂有營養師配置門檻，可見法令適用範圍過於侷限。

劉耀仁說，北市高中職以下「班級數超過40班」的學校共94所，依法至少應配置94名營養師，但目前北市編列的學校營養師為36名，不過，教育局多次回覆說「團膳公司駐點營養師」或「食品衛生督導人員研習」作為替代方案，卻有違學校營養師的任務。

他說，基隆市有訂定「學校午餐自治條例」能夠參照之外，認為要以行政區為基礎，推算未達40班學校透過區域整併後，應再增設141名營養師。呼籲市府以建構支持健康飲食的學校環境為目標，重新檢視人力配置政策。

教育局表示，按照教育部解釋函，北市市立學校供餐班級數40班以上，且自設廚房的學校均已編制營養師，共計35名符合法規。同時考量學校供餐量大，因此文件範本明定，學校每日供餐數平均達1000份以上，廠商需要聘僱具備營養師執業執照的人員，擔任學校廚房的餐飲與衛生督導工作。

教育局說，每位營養師要負責該校、供餐學校營養午餐及營養教育相關事宜外，也要實地訪視，協助輔導無營養師學校的供餐情形，今年規畫以聯合校群方式增聘9名營養師，目前已成功增聘5名營養師，後續也會評估增修相關要點。

營養師 教育局 北市府

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