台灣高教戰略強化日本布局 赴九州推動招生合作

「2025台灣日本人才培育座談會暨教育展」昨天下午在日本九州的熊本森都心Plaza舉行，首度結合教育座談與留學展覽，聚焦九州地區的招生推廣與教育對話，推動台日在高等教育的交流與合作。

配合「國際人才培育與招生政策」，教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）舉辦「2025台灣日本人才培育座談會暨教育展」，由FICHET與日本台灣教育中心合辦，吸引逾百位日本高中校長、教師、升學輔導老師、學生及家長參與，現場互動踴躍，顯示對台灣高等教育的關注與興趣。

活動獲得台日官方代表出席支持，包括教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟、駐福岡辦事處處長陳銘俊、熊本縣教育委員會市町村教育局長藤岡寛成等人，皆出席致詞。會中肯定台日長期教育交流成果，並表示期待進一步深化雙邊在高中與大學層級的協作。

FICHET董事長李蔡彥在開幕致詞中表示，2024年秋季學期已有8779名日本學生赴台灣就讀，包括學位生與參與短期或華語學習等各類課程，顯示雙方交流的多元與深度。

他指出，此次特別選擇在熊本舉行首場結合座談與展覽的活動，顯示台灣高教對九州地區的重視，希望透過面對面交流，深化雙方對人才培育與升學輔導策略的理解，強化教育夥伴關係。

座談會中，日本台灣教育中心主任郭艶娜介紹台灣留學與文化魅力，開新高等學校校長馬場純二則分享日台之間的人才培育與產學合作經驗。台灣方面由國立台灣師範大學、國立政治大學、南台科技大學與實踐大學等4所大學，分別介紹在教育、商管、AI與半導體、設計等領域的人才培育現況與發展。

活動下半場舉行「Study in Taiwan留學展」，共有24所台灣大學及台灣華語教育資源中心設攤，提供涵蓋人文、科技、醫藥、商管與藝術等領域的留學資訊。現場學生與家長積極詢問留學相關細節，展現對台灣留學的濃厚興趣。

本次活動促進台日教育界的交流，FICHET表示，將持續配合教育部政策，深化與日本地區的合作，拓展台灣高等教育在全球的影響力，並提供良好的學習與成長環境給來台的國際學生。

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