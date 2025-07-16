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彰化幼兒園施虐教師被炒 反告學校討243萬元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市某家幼兒園去年被家長控訴幼童疑遭女教保員性侵、傷害案，縣議員許雅琳（右4）今天會同6名家長，控訴教育處處理消極，要求重啟調查。記者劉明岩／攝影
彰化市某家幼兒園去年被家長控訴幼童疑遭女教保員性侵、傷害案，縣議員許雅琳（右4）今天會同6名家長，控訴教育處處理消極，要求重啟調查。記者劉明岩／攝影

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，其中一名李姓主教保員以服務人員條例被處以23萬元罰鍰，3年內不得續任教保服務人員，但她遭解雇後，反對幼兒園提出恢復勞動關係及給付薪資賠償243萬元的民事訴訟。

縣府教育處指出，受調查2位女教保員在今年1月都已終止受聘契約，其中，主教保員有153次不當管教行為(助理教保員5次)，屬情節重大不當管教，依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，3年內不得續任教保服務人員，助理教保員有5次未受罰鍰，該園所則處以最高6萬元罰鍰。

但李姓教保員被解雇後不服，向彰化地院對幼兒園提起「確認僱傭關係存在」訴訟，主張幼兒園違法終止契約，且認為她距離勞基法強制退休年齡至少還有5年，要求給付欠薪7.8萬元及按月支付3.9萬元薪資，共要求幼兒園要支付243萬元。

幼兒園在事後發出聲明，對於此次事件所造成的焦慮與困擾深感歉意，將全面強化教保管理機制與相關人員專業素養，不過這家幼兒園過去就有不少裁罰紀錄，從2019年至今已因師生比不足、不當管教等被罰7次，罰款總金額高達47萬。

教保員 彰化 幼兒園

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