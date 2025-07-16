2025台灣文學獎創作獎9人得獎 8月2日頒獎表揚
國立台灣文學館今天公布2025台灣文學獎創作獎得獎名單，共有9人奪獎，館方預定8月2日在台文館頒獎表揚。
2025台灣文學獎創作獎涵蓋劇本創作獎、台語文學創作獎、客語文學創作獎及原住民華語文學創作獎等四大獎項，今年共180件作品參賽，創下歷年新高。
台文館發布新聞稿指出，今年創作獎有9名得主，分別是劇本創作獎-陳巧蓉「千年之癢」。台語文學創作獎：新詩-李長青「『有伊的』歌-紀念瑪麗斯．孔黛（MaryseCondé），兼寫予臺灣」；散文-吳品瑜「啞口新娘家己嫁」；小說-陳龍廷「Kéⁿ-kui」。
客語文學創作獎：新詩-蕭宥「夜光島-刻入潮聲肚个天光日」；散文-何志明「籠仔肚个光」。原住民華語文學創作獎：新詩-Uhay Mali Pacidal（徐邱宜婕）「Mali」；散文-麗度兒．瓦歷斯「母親結」；小說-Lulyang Nomin（魯亮．諾命）「蚤」。
台文館表示，劇本創作獎共36件作品參賽，愈來愈多創作者選擇劇本為表述形式，以更具批判性對話回應台灣歷史創傷、文化肌理與當代社會議題，尤以轉型正義、社會新聞事件改編，扎根於土地民俗記憶等主題明顯增加。
台語文學創作獎投件數量79篇，是四大獎項中競爭最激烈的一項。評審說，台語書寫主題漸趨多元，許多過去禁忌已成今日核心議題。
客語文學創作獎共41件作品參賽，但進入複決審的客語小說因題材過於單一，文學書寫力道不足，評審團最終做出首獎「從缺」決議。
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