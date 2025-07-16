教育部彈性聘任管道盼解教師荒 教團轟：短線操作毀滅師培體系

中小學近年面臨教師荒，教育部於上周全國局處長會議上表示，將規劃彈性聘用管道，讓具業界資歷者進入中、小學擔任專業及技術教師。全國教師工會總聯合會今表示，教育部欲濫用現行技術高中「專業及技術教師」特例方案，是將特例普及化，開放免考試、免實習，削減教育專業如同帶頭摧毀師培體系。

全教總理事長侯俊良表示，教師荒近年時有所聞，中學端自然科技領域難尋教師，但教育部卻規劃免職前學分、免考試、免實習的彈性聘用管道，研議自115學年起，讓有業界經歷者，可進入中小學現場擔任專業及技術教師等職，但卻忽略了教師除了學科專業外，還必須修讀教育學程，且應通過國家考試、實習半年，完備教育專業能力，才有踏上講台的資格。

全教總高中職主委巫彰玫則指出，現行技術型高中「專業及技術教師」特例方案，雖得以免考試、免職前學分，但設有總額限制，如今教育部欲將此擴及到中學端並擔任自然科技領域教師，形同將特例普及化。

巫彰玫談到，教師必須修讀教育學程，其中包含教育心理學、班級經營、教材教法等課程，相信沒有家長會希望子女的教師僅有學科專業，卻不懂如何將專業轉化為知識並傳授給學生，還可能無法回應班級經營等需求。

巫彰玫形容，教育部偷換概念，稱是挪用技職體系現有模式，卻是在帶頭摧毀師培體系。取消專業師資培育門檻，不只可能打壞師培體系，也可能打壞現有師培生的志向。

立委劉書彬也表示，教師必須跟學生溝通，也要喜歡學生；科技技術人才則是於大學階段就偏研究取向，習慣一個人操作、實驗。教育部單以業師有工作經驗就能成為中學教師，是忽略了教師養成和技術人才養成間的不同。當教師專業條件未能顧及，則自然無法保障學生權益，教育部務必審慎思考。

侯俊良談到，根據目前統計，四成持有教師證者不願意投入教職，年輕人也不願意再走師培一途，教育部應從源頭解決，而非彈性開放未經師培訓練者。全教總呼籲，應立即停止假借技術教師偷渡一般科目專任教師的彈性管道，並適時調整薪資留下優秀教師，再者，更應從法制面遏止校園濫訴，讓教育回歸專業。

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