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台日大學校長論壇熊本登場 探區域合作、數位轉型

中央社／ 台北16日電

2025台灣日本大學校長論壇今天在日本熊本登場，超過160人參與，共同探討區域合作、數位轉型等議題，推動人才培育與產業連結的實質合作。

高等教育國際合作基金會發布新聞稿，與日本公私立大學團體國際交流委員長協議會（JACUIE），每2年輪流舉辦1次，今年已經是第4屆，由熊本大學承辦，論壇主題定為「創新時代下，日本與台灣大學的區域挑戰」。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟在論壇致詞指出，日本是台灣前4大境外生來源國，也是外國學生來台學習華語的重要來源國。目前有8779名日本學生在台就讀，其中超過3200人修習華語課程，顯示雙方教育與文化交流密切。

高教基金會董事長李蔡彥表示，論壇期間更新了與JACUIE的合作備忘錄，期望強化雙邊合作平台，推動實質交流，共同培育符合雙方需求的人才。他期盼這次論壇能吸引更多日本學生來台研習，拓展雙方合作機會。

華語 熊本 日本

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