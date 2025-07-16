台灣教育大學系統7校 深入馬來西亞中學招生

台灣教育大學系統7所學校近日組團前往馬來西亞招生，深入當地的獨立中學和國民型中學，介紹台灣的高等教育特色，並與馬來西亞教育界交流。

台教大系統今天發布新聞稿，系統總校長吳清基帶領台北市立大學、台中教育大學、嘉義大學、台南大學、台東大學、東華大學、暨南國際大學等7校，組成海外招生宣導團，於本月13日啟程前往馬來西亞，展開為期一週的招生宣導與教育論壇行程。

本月14日開始，宣導團陸續造訪霹靂州金寶培元獨立中學、安順三民獨立中學等學校，透過簡報與問答與當地學生面對面互動，詳細介紹台灣高教優勢、多元入學管道、各校學系特色與獎助學金制度，期望吸引更多馬國學生來台求學。

15日在巴生皇城會展中心舉行的「台馬教育論壇」，吸引數百位馬來西亞教育界中、小學校長及師生出席。接下來，團隊還將前往巴生、芙蓉、永平等地。

吳清基在論壇中指出，人才是世界的共同資產，教育無國界。希望台灣的經驗能與馬來西亞師生攜手共育人才，為社會創造更大價值。

嘉義大學校長林翰謙表示，希望大馬學生來台後，不僅學習專業知識，更能在跨領域與文化交流中培養國際觀，拓展人生視野、奠定就業競爭力。

台東大學校長鄭憲宗則指出，台灣是國際科技島，台積電晶圓領先全球，大馬學生學習先進科技，無論留在台灣或返國發展，都會有廣闊前景。

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