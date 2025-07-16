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台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。記者林俊良／攝影
民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。記者林俊良／攝影

台灣師範大學女足隊抽血換學分事件，因愈來愈多「白老鼠」受害學生在社群平台爆料，引起討論，校方在立委召開記者會前2天，在臉書發布6點聲明，並公布周姓教練的親筆道歉信，不過，該篇165字的道歉信，包括標題、標點符號、簽名、日期的字數在內。網友說，「這根本不是道歉吧，精神喊話真的有夠假的。要道歉就好好道歉，最後還在上對下的發言，真的很令人無語」、「這到底什麼避重就輕的聲明跟道歉？不是用手寫就比較有誠意欸」。

周姓教練涉嫌強行要求隊員抽血配合檢測，受害學生去年底就向學校舉報，直到最近社群平台Threads引起轟動，民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會昨天在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會，校方向社會大眾道歉。

校方聲明中，指周姓教練5月大專盃結束後，已請系上同仁帶著其親筆簽名的道歉信，向全體足球隊學生宣讀道歉。校方去年12月初即解除其行政及教練職務，未來也不得再帶領運動代表隊。

網友表示，「這封信是在拿火藥救火嗎」、「這根本不是道歉信，毫無誠意與自省！師大校方也沒有積極處理……請校方不要解聘該名教授（不是只有解聘教練一職而已）」、「那到底什麼道歉信？輕描淡寫、輕輕帶過，學生抽血換學分，身心承受的壓力有多大！妳幾個字輕鬆寫一寫、『努力、加油、對不起』，就想寧人？太扯了台師大」、「避重就輕的道歉信，非常失望」、「原來寫這樣就能叫做道歉信，還說什麼努力加油，真是太無知又太自大了」、「沒看過這麼爛的道歉信」。

網友怒轟學校的處置方式，「不說台師大我還以為是對岸才會發生的事」、「這公關能力根本是災難」、「只有解除周師的教練職務嗎？周師仍可繼續任教嗎？沒有對相關人員其他懲處或補償學生的方案嗎」、「您們好可恥唷」、「校長院長主任應該全面撤換」、「道歉有用的話，要法官做什麼？有犯罪事實一律起訴，該關的進去關」、「過了半年，就這樣？台師大真讓人大開眼界」。

網友表示，「沒有絲毫具體補償方案的聲明、輕描淡寫的手寫道歉信，看來校方跟這位周老師還是沒意識到事情的嚴重性。身為校友，感到憤怒可恥」、「我作為貴校畢業的博士，這種研究方式竟不算嚴重違反學倫？母校不要再讓我們的學位貶值了好嗎？」、「關於學生若不願意配合就扣畢業學分威脅這部分，是否有處理？」

●「給師大女足隊道歉信」全文：

首先恭禧妳們獲得今年大專盃！

去年女足事件，身為女足教練，對事件造成相關學生、師長及學校聲譽的傷害，在此先深深表達我最誠摯的歉意！讓妳們的心情與情緒深受影響，也要向妳們說聲〃對不起〃！

一個比賽結束也是另一個競爭的開始，妳們都是女足界最好的新苗，未來的頂柱，希望妳們能再接再厲！努力！加油！

周○○上 2025.5.1

校方說，周姓教練親筆寫道歉信，託系上同仁向全體足球隊學生宣讀道歉。圖／取自「國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University」臉書粉專
校方說，周姓教練親筆寫道歉信，託系上同仁向全體足球隊學生宣讀道歉。圖／取自「國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University」臉書粉專

教練 台師大

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