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彰化幼園傳性侵 縣府只認定158次不當對待

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍余采瀅／連線報導
彰化市某幼兒園去年遭控訴幼童疑被教保員性侵、傷害，6名家長昨在議員陪同下，控訴教育處處理消極，要求重啟調查。記者劉明岩／攝影
彰化市某幼兒園去年遭控訴幼童疑被教保員性侵、傷害，6名家長昨在議員陪同下，控訴教育處處理消極，要求重啟調查。記者劉明岩／攝影

彰化一家準公共化幼兒園去年遭家長指控，幼童疑遭性侵、傷害，縣府調查後認定有158次不當對待，性侵部分則無實證。議員昨與6名家長控訴縣府避重就輕，要求重啟調查。教育處表示，若有新事證，將送不適任委員會討論是否重啟調查。

幼兒園不當管教投訴案件逐年增加，台中市教育局統計，前年有28件、去年63件，今年到7月15日已受理30件。彰化縣教育處表示，前年受理5件、去年10件，今年約20件。今年中、彰2縣市被投訴不當管教成案的幼兒園教師共6人都遭解聘。

彰化縣議員許雅琳昨陪同6名學童家長出面，許說，多名學童私密部位紅腫、屁股受傷等，家長控訴孩子喊「屁股痛痛」，還哭著說「不要Finger in」，要求園方提供監視器查真相，教育處卻用法令推託，要家長自行與園方協調。議員表示，被害學生至少6人，有2人提出告訴，教育局未成立專案擴大調查，根本息事寧人。

教育處表示，去年調查主教保員有153次不當管教，包含大聲說話使學生恐懼、推拉踢學生肢體，助理教保員有5次不當行為，性侵部分則無直接證據。

教育處表示，主教保員已開罰23萬元，3年內不得續任教保服務人員，助理教保員未受罰鍰，該園所開罰最高6萬元罰鍰。該幼兒園從2019年起有7筆裁罰紀錄，包含師生比不符、進用未具資格人員等。

教育處說，若家長提出新事證，將提交教保機構不適任人員認定委員會討論是否重啟調查；家長提告性侵及傷害等，如法院判決確定，委員會將重新審視原裁量。

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