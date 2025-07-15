9戰全勝為國爭光 桃園元生國小手球隊丹麥奪冠揚威國際
桃園市中壢區元生國小手球隊代表台灣，7月初參加2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽，歷經與各國多場循環賽後連續晉級8強及闖進冠亞軍決賽，11日下午與地主丹麥隊正面交鋒爭冠，最終以9戰全勝奪下11歲組冠軍，為國爭光。
元生國小手球隊成立至今15年隊史，多次榮獲全國冠軍，曾代表桃園市參加2013年義大利蒂拉摩世界手球錦標賽榮獲亞軍、去年全國師生盃手球錦標賽冠軍，代表台灣參加2024年斯洛維尼亞科佩國際手球分齡賽拿到亞軍，今年獲全國師生盃手球錦標賽冠軍，再度代表台灣前往丹麥，參加2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽，奪得冠軍殊榮。
這支由校長林正義校長、手球後援會長紀俊華領軍參加丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽隊伍，小將連續在循環賽，與丹麥、埃及、法國及德國等世界各地隊伍，歷經多場高強度激戰，展現堅強實力和永不放棄精神。最後在11歲組以9戰全勝戰績抱回冠軍寶座，抱回隊史最佳成績
林正義表示，感謝謝孟軒、徐子晴教練的辛勤指導、家長會長陳億庭及所有家長全力支持，加上體育署、教育局與社會各界提供協助，球隊奪冠為學校增光，激勵更多孩子勇敢追夢，期許未來能繼續站上國際舞台發光發熱。
市府教育局表示，這次元生國小手球隊奪冠是體育教育成果的肯定，也是台灣基層運動發展的里程碑，小將不畏強敵、臨場沉著的表現，贏得國際觀眾與評審的高度肯定，比賽期間國旗與元生國小校旗在丹麥26座賽場飄揚，讓世界看見台灣，也讓在場觀眾留下深刻印象，場面令人感動難忘。
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