最佳留學城市台北第14 友善安全打工機會是優勢

英國高教調查機構QS今天發布最佳留學城市排名，台北躍升至第14名。大學端認為，台北友善安全，還有自然景觀和夜市等景點，打工機會也多，這些優勢都能吸引國際生。

英國高等教育調查機構QS今天發布2026年最佳留學城市排名，台北躍升至全球第14名，較上次進步12名，達台灣各城市歷年最佳成績；另外，新竹（第71名）、台南（第92名）、台中（第113名）、桃園（第130名）等城市也有入榜。

教育部透過文字回應中央社記者，教育部近年推動多項擴大招收僑外生來台就學計畫，與學校共同營造友善及多元文化的校園環境，例如鼓勵穆斯林學生較多的學校，提供校內祈禱場所及清真食物，教育部也每年提供境外學生輔導人員服務素養培訓課程。

為提升大專推動國際事務的量能，教育部提到，第2期高教深耕計畫（民國112至116年）已納入「國際化行政支持系統」，引導大專加強國際化人力及行政資源，提供境外生充分且暢通的雙語化資訊及服務窗口；教育部也配合國發會，自113學年起推動國際生留台就業輔導專業化計畫，吸引國際生來台就學，並提升留台就業比率。

台灣大學國際長袁孝維接受中央社記者訪問時表示，對於留學生來說，友善安全的環境是重要的考量因素，而台灣的環境相當友善，和全球其他大都市相較，台北的治安也很好；台北周遭就有豐富的自然景觀，還有夜市等觀光遊憩資源，學費也不是很貴，這些優勢都能吸引國際生。

袁孝維提到，早年台灣招收境外生以華僑居多，英文課程略有不足，現在大學已開始增加英文、甚至全英課程；在學科方面，除了過去受東南亞學生青睞的土木、機械等課程，現在還有AI、半導體等，相信可以吸引歐美國家學生，以台大為例，半導體學程就有許多歐美學生報名。

大同大學校長何明果認為，台北是很好的城市，許多設施都很完善，學生如果想找打工機會也比較多，且台北的大學多、密度比其他城市高，加上教育部和國發會對外籍生也推動許多留台措施，因此台北環境對於外籍生來說，相當友善也具吸引力。

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