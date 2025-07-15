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全國火箭競賽7/25-27屏東牡丹旭海登場 推動台灣太空發展新基地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科實中組隊進入決賽，每組需親手設計、自製並發射火箭，過程結合設計、製造、模擬與試飛，考驗團隊協作、跨域整合及解決問題的能力。記者劉星君／攝影
屏科實中組隊進入決賽，每組需親手設計、自製並發射火箭，過程結合設計、製造、模擬與試飛，考驗團隊協作、跨域整合及解決問題的能力。記者劉星君／攝影

為培養航太人才，屏東縣政府與國家太空中心共同主辦「2025台灣盃火箭競賽決賽」，即將在7月25到27日在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，15日在屏東縣政府舉辦誓師記者會，屏東科學實驗高中代表屏東地主出席競賽，縣長周春米與國家太空中心總監鄭琮生、總監陳文信共同為參賽青年加油打氣，象徵勇敢逐夢、敢衝敢飛。

縣長周春米說，台灣盃火箭競賽選擇在屏東舉辦，正說明屏東具備成為台灣太空產業發展重鎮條件，今年3月國科會宣布屏東縣滿州鄉九棚村為國家火箭發射場選址，也透過舉辦火箭競賽，顯示屏東不僅看見未來，更攜手青年一步步實踐未來，縣府持續與中央密切合作，推動科技教育與太空產業發展，期望透過競賽與教育扎根，讓更多年輕世代投入太空科學與工程領域。

火箭競賽從報名至今歷時8個月，最終由5組大專組及10組中學組，共15組參賽隊伍競逐決賽，每組需親手設計、自製並發射火箭，過程結合設計、製造、模擬與試飛，考驗團隊協作、跨域整合及解決問題的能力。周春米說，火箭製作不僅涉及數理知識，更需要熱情與毅力，透過實作與反覆測試，才能讓想像變為現實，期望青年們從過程中汲取經驗，成為未來相關人才的養分。

屏東科學實驗高中參賽學生吳秉翰說，這次火箭製作讓他學到最多的是「團隊合作與解決問題」，從設計、材料選擇到組裝與實測，每個步驟都需不斷嘗試與修正，與同儕溝通協調是重要的一環。對航太充滿熱情的他，認為這次參賽是實踐夢想的起點，未來希望持續朝這個領域努力。

屏東縣府指出，縣府培育太空創生青年人才，配合活動7月27到28日推出兩天一夜「半島青年創生論壇」，結合本次競賽，將帶領百名青年至多元場域創生走讀，親觀火箭發射及決賽展覽，見證台灣太空發展，激發太空探索熱情，發展恆春太空創生的可能契機。

國家太空中心總監鄭琮生說，火箭競賽是跨領域、跨專業挑戰，除工程技術外，更注重團隊合作與問題解決能力，透過比賽，除推動太空教育，期盼激發更多青年對航太熱情。

屏縣府表示，決賽在7月25到27日舉行，地點在屏東縣牡丹鄉旭海村，活動第2天7月26日在縣立體育館現場直播派對，將邀請專業師資解說與民眾互動，推出打卡贈送太空蠟筆組，是台灣第一次舉辦，歡迎各界共襄盛舉，見證台灣火箭科技新頁，縣府會持續結合在地條件與中央資源，推動屏東成為台灣太空產業發展重要支點。

屏東縣政府與國家太空中心共同主辦「2025台灣盃火箭競賽決賽」，即將在7月25到27日在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，15日在屏東縣政府舉辦誓師記者會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與國家太空中心共同主辦「2025台灣盃火箭競賽決賽」，即將在7月25到27日在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，15日在屏東縣政府舉辦誓師記者會。記者劉星君／攝影

火箭 屏東縣政府 太空

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