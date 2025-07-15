彰化幼童家長控教保員涉傷害性侵 要求重啟調查

彰化某幼兒園家長控訴教保員涉傷害及性侵6名幼童，不滿教育處調查後以2週158次「不當管教」作為裁罰依據，要求教育處重啟調查，並應主動通知受害孩童家長。

彰化縣教育處表示，去年2度接獲園所校安通報立即組成調查小組，縣府尊重委員專業判斷，針對涉嫌性侵部分未有直接或間接證據，後續將待司法調查結果處置；2名受調查行為人已於今年1月終止受聘契約關係，目前都未再接獲該幼兒園違法事件通報。

數名幼童家長今天在民主進步黨籍彰化縣議員許雅琳陪同下召開記者會。許雅琳表示，去年有多名學童在特定時間內出現私密處紅腫、受傷，近日彰化縣教育處第2次調查報告出爐，引起家長不滿。

許雅琳說，根據監視器畫面，教保員及助理教保員於2週內就有158次不當管教紀錄，其中教保員153次、助理教保員5次，並有因擦拭幼童下體導致私密部位、屁股受傷情形。

有家長於會中淚訴，女兒私密處掉一塊肉，醫師診斷撕裂傷，令他相當不捨，後續發現學校有許多不當管教行為，會針對女兒額頭大片瘀青及脖子有指甲痕跡進行相關提告。

1名家長表示，他兒子肛門附近有裂傷，最嚴重是從肛門裂傷到睪丸，現在定期接受心理治療，目前已知有6名幼童受害。

許雅琳說，報告指出教保員對學生大聲講話，讓學生心生恐懼，並對幼生頭部或肢體有推、拉、踢等動作，還有幼童被關進廁所20分鐘，教育處僅針對園方及教保員開罰，卻未主動追查是否已超過不當管教範圍。已有2名家長向教保員提告涉及性侵、傷害等罪。

許雅琳表示，教育處應在最短時間內以專案重啟調查，不能用最低標準處理了事，要由專業人員判定是否構成身心虐待、霸凌，而不僅是不當管教；教育處也應提供完整監視器畫面給家長檢視，主動通知影片中受害孩童家長，讓家長了解真相，保障孩子後續照顧。

教育處說，教保員有多次不當管教行為，屬情節重大之不當管教，依教保服務人員條例第40條規定處以新台幣23萬元罰鍰並認定3年內不得聘任、任用或進用為教保服務人員，該園所也已依教保服務人員條例第46條規定，處以最高6萬元罰鍰。

此外，教育處提及，這間幼兒園從民國108年起共7筆裁罰，調查期間還發現疑似師生比不符、進用未具資格人員等，如查證屬實將依教保服務人員條例第41條與幼兒教育及照顧法第52條規定辦理，最重將減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教育處表示，基於保護幼生隱私，避免造成2次傷害，僅限受害幼兒家長、法定代理人或實際照顧者申請調閱監視器畫面，須由縣府人員陪同提供家長觀看。

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