彰化某幼兒園遭控2周不當管教158次 教育處挨批消極處理
彰化市某家幼兒園去年被家長控訴至少6名幼兒疑遭性侵、傷害，教育處經調閱監視器也發現兩位老師兩周內對學童有158次不當管教，甚至因擦拭兒童下體導致學生私密部位、屁股受傷，但教育處體證據不足為由裁罰，引起家長及縣議員不滿，要求教育處重啟調查。
縣府教育處回應，針對此一事件，縣府去年兩度接獲園所校安通報後，組成調查小組，有關性侵部分無直接證據，縣府尊重小組的專判斷與決議，受調查2位女教保員在今年1月都已終止受聘契約，其中，主教保員有153次不當管教行為(助理教保員5次)，屬情節重大不當管教，依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，3年內不得續任教保服務人員，助理教保員有5次未受罰鍰，該園所則處以最高6萬元罰鍰。
此幼兒園自2019年起計有7筆裁罰，並發現該園疑似師生比不符、進用未具資格人員等，如查證屬實，將依法處最重將減招、停招、停辦或廢止設立許可。
針對教育處處置，縣議員許雅琳今天會同六名幼兒園學童家長舉行記者會，家長痛訴孩子受侵害的經過及情形，表達強烈不滿。許雅琳說，有多位學童出現私密部位紅腫、受傷等異常狀況，但教育處處理不夠積極。家長要求提供園內監器查明真相，教育處卻不斷用法令推托，要求家長自行跟園方調閱，家長與園方立場是衝突的，怎麼可能提供？其實國教署在去年曾發文給教育處，家長可以向教育處調閱監視器的。
經教育處調閱事發兩周內的監視器調查，發現共有158件不當管教，說老師對學生有大聲講話讓學生心生恐懼、對幼生的頭部或肢體有推、拉及踢的動作，教育處僅在第一時間針對園方及教保員開罰，卻未主動進一步追查這些行為是否已經超出不當管教範圍，沒有人知道。
許雅琳說，這家幼兒園短短兩周內就出現158次的不當管教紀錄，被害學生已知至少6人，其中2位提告訴。教育處應該要成立專案，主動聯繫受到不當管教的受害孩童家長，卻不斷強調按照法令不需要這麼做，她質疑教育處沒有同理心，而是抱持著能少一事就少一事的心態，去面對無助的家長。
許雅琳批評教育處對此事件的處理極度消極，沒有當家長的靠山去挖掘真相。她因此要求教育處亡羊補牢，在最短時間內以專案方式重啟調查，並提供完整監視器畫面給家長檢視，因為家長有權利了解真相，期能進行後續心理修復與治療，盡可能地將傷害降到最低。
針對家長要求調閱監視器部分，教育處表示，基於保護幼生隱私，避免造成2次傷害，得依行政程序法規定向縣府提出申請，由縣府人員陪同，提供幼生家長觀看。
教育處表示，縣府將加強對幼兒園平時稽查，並督導幼兒園強化教保服務人員教育訓練，落實巡堂及代理人員制度等工作。
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