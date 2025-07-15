全教總批「校園愛心球」徒增紛擾 籲教育部停止錯誤政策

教育部長鄭英耀日前在全國局處長會議拋出校園愛心球發想，全教總今天攜手立委召開記者會，指出教育部在校園球具政策的表現簡直荒腔走板，此一政策完全脫離學校現場，堪稱天馬行空、徒增紛擾，呼籲教育部立即宣布終止錯誤政策，讓紛擾到此為止。

全教總表示，針對愛心球，教育部說法一日三變。先是鄭英耀部長表示將要求體育署，於2周內盤點全台3800所中小學可以開放的器材，讓民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，屆時運動可以不必再自備球具。但教育部主秘林伯樵隨即改口說：「提供給民眾的球具，會由教育部埋單，跟學生使用的分開，學校不須保管，而是類似愛心傘概念，以鼓勵學生與社區多運動。」其後，教育部次長張廖萬堅又表示：後續一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施，初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦後再議。

立法委員吳沛憶指出，目前校園管理已相當辛苦，若開放平假日免費借用球具，勢必增加維護與人力成本，甚至要有人員假日值班，恐加重校園行政負擔，愛心球政策與教育現場脫節。提醒教育部未來提出相關政策前必須多溝通，傾聽第一線教育工作者的聲音，讓政策能夠更周全、更具可行性。

立法委員葛如鈞表示，基層教師現在任務繁重，白天教書、課後回家長訊息、晚上改作業，周末還要參加各種研習，教育部在沒有跟基層教師溝通的情況下貿然提出政策，不僅加重了校園負擔，可能進而還會影響到學校的教學品質。教育部要推行運動風氣的想法不是不行，但如果經費、人力及相關配套措施都還未完善，就應該立即停止，公共政策不應在犧牲教育資源下進行。

時代力量黨主席王婉諭表示，她不反對校園設施的合理開放，鼓勵全民運動本來就是好事。但是，教育部在討論過程中不斷反覆，背後缺乏實務理解，在頒布之前，根本沒有和基層現場好好討論過。王婉諭認為，不論器材到底是由誰提供，現在教育現場正在推行「行政減量」，多一點對教育現場的理解，政策才能真正落地。

全教總理事長侯俊良指出，有關開放校園球具，究竟有無經過周詳政策研議？或只是一時興起？教學才是學校本質工作，無論是由學校或由教育部提供球具，勢必都將大量增加學校額外負擔，將對教育現場造成嚴重衝擊，學校已經負擔太多與學校教學無關的工作，教育部長必須解決這個問題，而不是跟著把學校當成施政提款機。

全教總呼籲教育施政應聚焦解決校園疑難雜症，立即停止錯誤政策，並針對解決校園濫訴、強化校園安全、減少不必要的行政負荷提出具體對策。

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