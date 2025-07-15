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台積電帶動需求 中山大學在熊本大學設華語中心

中央社／ 高雄15日電
台積電在熊本設廠，帶動在地產業發展，當地對華語溝通的需求增加，由台灣教育部推動、國立中山大學在日本熊本大學設立「UAAT–KOOU華語教育中心」於15日揭牌。（中山大學提供）中央社
台積電在熊本設廠，帶動在地產業發展，當地對華語溝通的需求增加，由台灣教育部推動、國立中山大學在日本熊本大學設立「UAAT–KOOU華語教育中心」於15日揭牌。（中山大學提供）中央社

國立中山大學在日本熊本大學設立「UAAT-KOOU華語教育中心」於今天揭牌。中山大學指出，台積電在熊本設廠，帶動在地產業發展，當地對華語溝通的需求增加，此中心可深化台日連結。

「UAAT-KOOU華語教育中心」是台灣教育部補助推動、由中山大學在熊本大學設立。中山大學指出，透過此中心的設立，不僅為九州與沖繩地區建構系統性的華語教育平台，也將以語言為橋樑，深化台日之間的教育與人文連結，進一步拓展國際高教合作的廣度與深度。

揭牌儀式今天由中山大學校長李志鵬與熊本大學校長小川久雄（Hisao Ogawa）共同主持，並邀請教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊，以及多所台日大學代表參與，見證台日高等教育跨國合作的嶄新里程碑。

中山大學指出，此中心是「國家重點領域國際合作聯盟」（University Academic Alliance inTaiwan,UAAT）與「九州沖繩開放大學聯盟」（Kyushu-Okinawa Open University Alliance,KOOU）共同合作推動的成果，期能深化華語文教育與文化交流。

UAAT由台灣多所大學組成，致力於資源整合、國際交流與人才培育，以提升台灣高教的國際能見度與競爭力；KOOU則為涵蓋日本九州與沖繩地區多所大學的區域型聯盟，強調開放、多元與跨校合作，促進教育與學術領域的國際連結。

中山大學說明，「UAAT-KOOU華語教育中心」未來有4大主要發展面向，包括建構專業教學環境，設置獨立空間並配備完善教學與通訊設施，提供優質學習條件。第2是發揮區域教育平台的角色，串聯九州地區多所高等教育機構，開展更多台日合作計畫。

此外，中心將根據地方需求開設華語課程，發展客製化語言訓練服務。第4是藉由作為台日教育資源對接的樞紐，促進文化與學術交流，拓展雙邊合作深度。

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