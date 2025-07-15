教團憂校園愛心球增學校負擔 教部將審慎研議

教育部日前研擬中小學開放民眾借用球具。全教總今天表示，校園愛心球政策將增加學校額外負擔，呼籲立即停止；教育部回應，將審慎研議，初期在有意願參與的縣市及學校試辦。

教育部日前要求體育署盤點中小學的球具器材，開放給社區民眾在課後時間借用，引發基層教師反彈。全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，呼籲停止錯誤政策，不要讓基層學校徒增紛擾。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，先前「班班有鮮奶」政策造成的問題讓人記憶猶新，教育部希望提倡全民運動，但不該讓學校成為政策提款機；學校的本質是教學，無論由學校或教育部提供球具，都會大量增加學校額外負擔，也可能影響教育現場，呼籲停止錯誤政策。

時代力量黨主席王婉諭提到，教育部原本說球具由學校出，後來又變成中央出，政策反覆不明確，顯示還未想好，也欠缺對學校運作的理解和尊重；如果真要推動校園共享，可考慮先小規模試辦，跟有意願的學校和縣市合作試辦，並釐清責任和風險，別讓師生成為政策試驗的對象。

民主進步黨籍立法委員吳沛憶指出，開放球具的政策是不食人間煙火、罔顧基層教師權益，開放免費借用球具，勢必增加維護和人力成本，加重校園行政負擔；教師主要任務是照顧學生，教育部在推動政策前，應該先和基層溝通討論，不是等到政策出來後接到反彈聲音才踩煞車。

中國國民黨籍立法委員葛如鈞表示，教育部的出發點是好的，但學校主要任務是教育學生，如果影響到老師上課品質，就本末倒置；教育部說球具不用登記、不用保管、追蹤，但若出現狀況或安全疑慮，後續由誰維修和檢核，這些行政作業都是負擔，教育部不應慷他人之慨，增加教師行政量，把公共責任轉嫁給學校。

教育部透過文字回應，「校園公共球」計畫原意在鼓勵全民運動、促進社區資源共享，期望讓校園成為學生與民眾皆可友善使用的運動場域；計畫自研議階段就以「不增加學校負擔、不動用既有球具資源、不涉及教師管理責任」為原則，無需由教師管理，相關經費由教育部支應。

對於外界的疑慮，教育部說明，在接獲各界意見後，會審慎研議具體可行的推動方式，初期將在有意願參與的縣市及學校試辦，並視實施成效審慎評估，相關經費跟採購作業及管理責任不會讓學校來負擔，也不會影響到學生上體育課的權益。

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