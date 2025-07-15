第二階段公共出借權試辦開放線上申請 村上春樹譯者也領得到酬金
為落實國家對於文化創作的鼓勵與支持，並兼顧公共圖書館知識傳播價值，文化部今日宣布，為期3年的第二階段公共出借權試辦，即起開放線上申請。參考第一階段公共出借權試辦經驗，以及各界修正建議與回饋，第二階段公共出借權將以「簡化申請流程」、「擴大試辦範圍至6都」、「譯者納入發放對象」進行，期盼大幅增加補償酬金發放金額。
此一階段的試辦，除了將適用範圍擴大至六都圖書館，估計超過300間公共圖書館加入，並首度將翻譯書和譯者納入發放對象。文化部表示，第二階段開放翻譯書，出版者及本國譯者都可以領到補償酬金。譯者的酬金比例為35%、出版社為30%。但非中華民國籍的原作者不能領到酬金。
以時報出版的村上春樹「尋羊冒險記」為例，該書由賴明珠翻譯。補償酬金分配為時報出版社占30%、賴明珠占35%、但村上春樹因非中國民國籍，因此無法領到。
文化部表示，「公共出借權」是公共圖書館提供圖書借閱公共服務，落實知識平權的價值核心時，政府同時提供補償酬金，保障創作者權益的重要政策。文化部及教育部自109年啟動國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館2所國立級公共圖書館第一階段的試辦計畫後，經參考試辦成效及出版各界意見後，文化部與教育部、國家圖書館等共同研商提出第二階段試辦計畫，並調整整體機制。
文化部說，第二階段試辦將由文化部負責制度設計及發放補償酬金，教育部協力提供國家圖書館圖書出版國際標準書號（ISBN）系統介接及圖書館借閱次數統計，簡化整體申請流程，且同一書目於試辦期間僅須登記1次，不須逐年登記。同時，試辦範圍將從原來2間國立圖書館，擴大至6都、共計超過300間的公共圖書館，並且將譯者納入發放對象，預計將使補償金發放金額大幅成長，增加政府對創作者的支持力度。
●第二階段公共出借權試辦計畫自即日起，開放出版者及著作人線上申請，文化部也將陸續辦理線上說明會，說明整體政策規劃及系統操作流程。出版者及著作人只要在今年10月15日前完成線上登記，就可以在11月底前領到第一批補償酬金。說明會報名及補償酬金登記方式請參閱「公共出借權登記系統」（ https://plr.moc.gov.tw/ ），相關問題亦可電洽本案諮詢專線（03）560-1325。
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