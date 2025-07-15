快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大教練強迫學生抽血免解聘？立委籲教育部徹查、刑事告發

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
人本教育基金會、立委以及台師大學生今天共同呼籲教育部針對台師大教練違法強迫學生抽血案徹查，並針對刑事部分主動提起告發。記者董俞佳／攝影
人本教育基金會、立委以及台師大學生今天共同呼籲教育部針對台師大教練違法強迫學生抽血案徹查，並針對刑事部分主動提起告發。記者董俞佳／攝影

台灣師範大學發生教練強迫學生抽血案，人本教育基金會、台師大學生會及立委立委共同呼籲教育部與國科會成立獨立調查委員會徹查，並主動提出刑事告發，也要求衛福部清查非醫事人員違法抽血情事，並依相關醫療法規處分。

教育部昨天公布建議改名教練解聘兩年，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，據掌握該名周姓教練最後的懲處從建議解聘2年減輕至不得兼職、一年不得當行政，為什麼減輕到這樣的狀況？

馮喬蘭表示，事實上這名周姓教練的犯後態度非常不好，在她受到檢舉之後更直接把學員叫去逼問他們，為什麼要去找立法委員。因相關事證內容都提供了調查小組，所以小組做出了霸凌成立，而且是七項霸凌成立的決議。

馮喬蘭表示，研究主持人陳宗慶的執行過程不符合人體研究法，也相當有問題，懲處卻只有再教育6小時，為什麼會這樣？

她也說，研究主持人陳宗慶跟周姓教練可能從民國106年開始就有強迫抽血的受試行為，在這次的計畫當中，受試名單是12名，但是隊員20名每一個人都有可能成為抽血替補人選，也就是如A學生抽不到，B學生抽不到，就找替補。

范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清，包括師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教練卻需上課6小時；其次，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月；第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教練，教評會卻只禁止教練兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。

范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十名學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教練繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續數衍了事。

台師大運動與休閒學院長王鶴森表示，競技系的代表隊跟專長訓練課程是一起的，所以第一時間停止教練的工作以後，她的專長訓練課也不能上，也就摒除教練與女足學生的不對等關係。另也考量徑技運動團隊的特殊性，以及周姓教練展現了他的悔意等等綜合考量，教評會才做出這樣的決議。

今天有兩名受害學生到場，學生現場難過地指出，感受到自己被困在一個只能服從的體制裡，事情發生後，不僅教授們一句關心的話都沒有，迎接他們的僅是教授們的冷漠眼神。

另一位受害學生難過地表示，只想問教授們，「如果你是我們，你撐得住嗎？如果你的血管讓我抽，你願意嗎？」自己已無法再信任老師與師大。

衛福部 范雲 教育部 教練 台師大

延伸閱讀

國民黨全體立委捐出普發現金一萬元 助予4大社福機構

台師大女足抽血爭議 教部：確認霸凌且違反人體研究法 對3方行政裁罰

女足選手遭威脅抽血換學分 台師大：解除教練職務、銷毀資料

慘遭教師團體猛轟　教育部「校園公共球」先踩煞車

相關新聞

台師大教練強迫學生抽血免解聘？立委籲教育部徹查、刑事告發

台灣師範大學發生教練強迫學生抽血案，人本教育基金會、台師大學生會及立委立委共同呼籲教育部與國科會成立獨立調查委員會徹查，...

中研院天文所發現遙遠天體「菊石」 打臉太陽系「第九行星」的存在？

太陽系有「第九行星」？多年來，天文愛好者努力尋找太陽系的「第九行星」。由中央研究院天文及天文物理研究所研究員王祥宇與博士...

傑青團赴陸交流…爆被安排統戰活動 教育部：如違規將處罰鍰

媒體報導，傑青團招攬台灣大專生赴陸交流，近年還安排統戰活動。教育部今晚表示，青年署正調查傑青會與陸方的合作關係，如經查證...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

影／台師大「抽血換學分」 立委籲教育部徹查、裁罰

民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會，上午在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。...

第二階段公共出借權試辦開放線上申請 村上春樹譯者也領得到酬金

為落實國家對於文化創作的鼓勵與支持，並兼顧公共圖書館知識傳播價值，文化部今日宣布，為期3年的第二階段公共出借權試辦，即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。