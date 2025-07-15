台師大教練強迫學生抽血免解聘？立委籲教育部徹查、刑事告發

台灣師範大學發生教練強迫學生抽血案，人本教育基金會、台師大學生會及立委立委共同呼籲教育部與國科會成立獨立調查委員會徹查，並主動提出刑事告發，也要求衛福部清查非醫事人員違法抽血情事，並依相關醫療法規處分。

教育部昨天公布建議改名教練解聘兩年，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，據掌握該名周姓教練最後的懲處從建議解聘2年減輕至不得兼職、一年不得當行政，為什麼減輕到這樣的狀況？

馮喬蘭表示，事實上這名周姓教練的犯後態度非常不好，在她受到檢舉之後更直接把學員叫去逼問他們，為什麼要去找立法委員。因相關事證內容都提供了調查小組，所以小組做出了霸凌成立，而且是七項霸凌成立的決議。

馮喬蘭表示，研究主持人陳宗慶的執行過程不符合人體研究法，也相當有問題，懲處卻只有再教育6小時，為什麼會這樣？

她也說，研究主持人陳宗慶跟周姓教練可能從民國106年開始就有強迫抽血的受試行為，在這次的計畫當中，受試名單是12名，但是隊員20名每一個人都有可能成為抽血替補人選，也就是如A學生抽不到，B學生抽不到，就找替補。

范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清，包括師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教練卻需上課6小時；其次，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月；第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教練，教評會卻只禁止教練兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。

范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十名學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教練繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續數衍了事。

台師大運動與休閒學院長王鶴森表示，競技系的代表隊跟專長訓練課程是一起的，所以第一時間停止教練的工作以後，她的專長訓練課也不能上，也就摒除教練與女足學生的不對等關係。另也考量徑技運動團隊的特殊性，以及周姓教練展現了他的悔意等等綜合考量，教評會才做出這樣的決議。

今天有兩名受害學生到場，學生現場難過地指出，感受到自己被困在一個只能服從的體制裡，事情發生後，不僅教授們一句關心的話都沒有，迎接他們的僅是教授們的冷漠眼神。

另一位受害學生難過地表示，只想問教授們，「如果你是我們，你撐得住嗎？如果你的血管讓我抽，你願意嗎？」自己已無法再信任老師與師大。

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