快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

女大學生遭違法抽血換學分 立委籲教育部徹查、裁罰

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
女大學生遭違法抽血換學分，立委范雲呼籲教育部依法徹查並盡速裁罰。圖／范雲辦公室提供
女大學生遭違法抽血換學分，立委范雲呼籲教育部依法徹查並盡速裁罰。圖／范雲辦公室提供

立委范雲15日與人本教育基金會、台師大學生會、立委陳培瑜和吳沛憶召開聯合記者會，針對台師大女足學生遭違法抽血換學分案，要求台師大勿輕忽研究倫理和法規，呼籲教育部依法徹查並盡速裁罰，也要求衛福部清查非醫事人員違法抽血情事，並依相關醫療法規處分。

范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清。

第一，師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教師卻需上課6小時。第二，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月。

第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教師，教評會卻只禁止教師兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。

范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十位學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教師繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續敷衍了事。

范雲要求，個案處理上，教育部應負起責任，依人體研究法第20條徹查師大倫審會、師大及研究主持人和所屬成員之違失並開罰，依教師法第26條針對教師的校園霸凌處分落差釐清事實後，交回學校審議。

范雲強調，衛福部應徹查非醫事人員違法抽血問題，依相關醫療法規給予涉案人員裁罰。也請教育部提供當事學生法律資源及心理諮商服務，協助學生尋求正義。

對於本案暴露的師對生霸凌制度問題，范雲提出兩大制度解方。

第一，要求教育部參照《校園性別事件防治準則》第30條，修正《校園霸凌防制準則》，讓專科以上師對生霸凌事件受害者能在教評會有陳述機會，也應評估讓霸凌防制委員會或調查小組成員得以列席說明，讓受害學生聲音能傳入教評會中。

第二，性平事件有針對情節重大函釋判斷基準，師對生霸凌案件也應設定，避免教評會無規定可循、輕易錯放不適任教師。而對於研究倫理制度精進，范雲也要求衛福部作為人體研究法主管機關，應訂出明確查核方式和指引，另對侵入性檢測設立檢舉機制，防止非醫事人員違法協助研究。

范雲 教育部 台師大

延伸閱讀

新竹雙罷！柯建銘率51戰隊新竹催票 預告周末有大活動

台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

跟騷受害者仍在恐懼中　范雲提4訴求：應納緊急保護令

立委范雲與13所竹北國中小家長會座談 關注升學、校安問題

相關新聞

台師大教練強迫學生抽血免解聘？立委籲教育部徹查、刑事告發

台灣師範大學發生教練強迫學生抽血案，人本教育基金會、台師大學生會及立委立委共同呼籲教育部與國科會成立獨立調查委員會徹查，...

中研院天文所發現遙遠天體「菊石」 打臉太陽系「第九行星」的存在？

太陽系有「第九行星」？多年來，天文愛好者努力尋找太陽系的「第九行星」。由中央研究院天文及天文物理研究所研究員王祥宇與博士...

傑青團赴陸交流…爆被安排統戰活動 教育部：如違規將處罰鍰

媒體報導，傑青團招攬台灣大專生赴陸交流，近年還安排統戰活動。教育部今晚表示，青年署正調查傑青會與陸方的合作關係，如經查證...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

影／台師大「抽血換學分」 立委籲教育部徹查、裁罰

民進黨立委陳培瑜、范雲及人本教育基金會，上午在立法院舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會。...

第二階段公共出借權試辦開放線上申請 村上春樹譯者也領得到酬金

為落實國家對於文化創作的鼓勵與支持，並兼顧公共圖書館知識傳播價值，文化部今日宣布，為期3年的第二階段公共出借權試辦，即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。