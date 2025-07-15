女大學生遭違法抽血換學分 立委籲教育部徹查、裁罰
立委范雲15日與人本教育基金會、台師大學生會、立委陳培瑜和吳沛憶召開聯合記者會，針對台師大女足學生遭違法抽血換學分案，要求台師大勿輕忽研究倫理和法規，呼籲教育部依法徹查並盡速裁罰，也要求衛福部清查非醫事人員違法抽血情事，並依相關醫療法規處分。
范雲指出，師大女足遭違法抽血實驗的案件被揭露至今8個月，還有四大疑點仍未釐清。
第一，師大和研究者強迫抽血嚴重違反研究倫理，懲處只有教師卻需上課6小時。第二，師大研究倫理審議委員會運作違反多條人體研究法，只需停止收新案三個月。
第三，師對生霸凌成立屬實，調查小組建議解聘教師，教評會卻只禁止教師兼職領加給一年，有巨大落差。第四，針對師大已承認的非醫事人員執行抽血違失，衛福部尚未依醫療法規論處。
范雲表示，本案在去年12月已揭露，但至今半年多過去，師大倫審會、師大、教育部、衛福部等單位的處理消極，幾十位學生多年的受害事實明確，卻沒有人真正負起責任；傷害學生的教師繼續任教，而師大甚至仍只想用「表達歉意」繼續敷衍了事。
范雲要求，個案處理上，教育部應負起責任，依人體研究法第20條徹查師大倫審會、師大及研究主持人和所屬成員之違失並開罰，依教師法第26條針對教師的校園霸凌處分落差釐清事實後，交回學校審議。
范雲強調，衛福部應徹查非醫事人員違法抽血問題，依相關醫療法規給予涉案人員裁罰。也請教育部提供當事學生法律資源及心理諮商服務，協助學生尋求正義。
對於本案暴露的師對生霸凌制度問題，范雲提出兩大制度解方。
第一，要求教育部參照《校園性別事件防治準則》第30條，修正《校園霸凌防制準則》，讓專科以上師對生霸凌事件受害者能在教評會有陳述機會，也應評估讓霸凌防制委員會或調查小組成員得以列席說明，讓受害學生聲音能傳入教評會中。
第二，性平事件有針對情節重大函釋判斷基準，師對生霸凌案件也應設定，避免教評會無規定可循、輕易錯放不適任教師。而對於研究倫理制度精進，范雲也要求衛福部作為人體研究法主管機關，應訂出明確查核方式和指引，另對侵入性檢測設立檢舉機制，防止非醫事人員違法協助研究。
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