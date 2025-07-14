傑青團赴陸交流…爆被安排統戰活動 教育部：如違規將處罰鍰
媒體報導，傑青團招攬台灣大專生赴陸交流，近年還安排統戰活動。教育部今晚表示，青年署正調查傑青會與陸方的合作關係，如經查證有違反兩岸條例，將處以罰鍰。
鏡週刊今天報導，舉辦超過20年、號稱「兩岸青年交流第一品牌」的傑青團（台灣高校傑出青年赴大陸參訪團），長年招攬台灣大專以上學生赴陸交流。然而近年行程不只安排「拜樹尋根」等統戰活動，更箝制參與的台灣學員提敏感問題，失去交流意義。
教育部今晚透過文字回應，有關傑青會與北京中華中山文化交流協會合辦赴陸交流活動一案，經教育部青年署詢陸委會，中華中山文化交流協會是陸方中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會主辦，民革屬於陸委會明文例示的「具政治性之機關（構）、團體」，該協會為民革實際控制其人事及業務活動的附隨組織，也應屬「具政治性之機關、團體」。
教育部提到，依兩岸條例規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體為任何形式之合作行為，青年署正調查傑青會與陸方單位的合作關係，如經查證確有違反兩岸條例規定，將處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。
大專生如於暑假期間赴陸交流，教育部提醒，陸委會6月已調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，教育部也發文提醒學校，赴陸港澳的風險及注意事項，赴陸交流的師生應注意可能風險及人身安全。
教育部表示，民國108年已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，並多次通函宣導，各校以學校名義組團赴陸進行學生教育交流，以及協助公告陸方活動訊息，均應至平台登錄；學生請假參加校內外機關（構）、單位、社團、系學會、民間基金會（或協會）辦理或教師自行招攬校內外學生赴陸的交流活動，也應至平台填報。
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