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越南成台灣最大境外生來源 台越簽新版教育協定

中央社／ 台北14日電

根據教育部資料顯示，越南來台就學人數113學年度達3.9萬人，是台灣最大境外生來源國；台越雙方也簽署新版教育合作協定，深化夥伴關係，攜手培育人才。

教育部今天發布新聞稿指出，為深化台越教育夥伴關係，教育部舉行「駐越南台北經濟文化辦事處與駐台北越南經濟文化辦事處教育合作協定」簽署儀式，由駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠與駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾共同簽約，教育部主任秘書林伯樵擔任見證人。

林伯樵表示，東南亞國家近年來經濟蓬勃發展，對專業技術人力需求龐大，台灣高教及技職教育向為亞洲國家肯定，盼藉由輸出優質課程，協助東協成員國及南亞國家培育發展所需人才。

林伯樵提到，台越雙方在2006及2017年簽署的教育合作協定基礎上，促成多項合作，如選送華語教師、促成約千件雙方大專校院間學術交流協議等；這次簽署新版教育合作協定，更象徵台灣與越南在各層級及多元教育領域開啟新篇章的重要里程碑。

根據教育部資料顯示，教育部於2019年與越方簽署「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」，為台灣招收越南學生增添重要利基，越南來台就學人數近年快速成長，113學年度達3萬9695人，占全體境外生人數的32.22%，是台灣最大境外生來源國；依據越南教育與培訓部2023年底最新統計，台灣也是越南學生第5大留學國。

教育部表示，這次簽署新版協定，有助於雙方推動教育合作與學術交流、建立姊妹校夥伴、發展語言教學合作計畫、提供獎助學金機會鼓勵雙邊教職員生研習、推展各級教育人員培訓等多元目標，為共同培育人才奠定穩固基礎，並進一步強化台越教育合作架構與實質成效。

越南 教育部

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