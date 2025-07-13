快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「北市大附中」有譜！ 北市大學併大理高中 最快115學年招生

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大與大理高中合併案有重大進展，雙方成立「改隸合併籌備工作小組」，而「北市大附中」，也將成為全台首間，擁有附幼、附小、附中、社大的「全齡大學」。圖／教育局提供
北市大與大理高中合併案有重大進展，雙方成立「改隸合併籌備工作小組」，而「北市大附中」，也將成為全台首間，擁有附幼、附小、附中、社大的「全齡大學」。圖／教育局提供

北市大與大理高中合併案有重大進展，北市教育局今表示，雙方6月19日成立「改隸合併籌備工作小組」，並召開籌備會邁入實質推動階段，預計115學年度起招生，而北市大未來併校後也將成為全台首間，擁有附幼、附小、附中、社大的「全齡大學」。

教育局表示，改隸後學校名稱為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，象徵教育資源垂直整合與大學社會責任全面落實，預計於115學年度起招生。

北市大與大理高中合併案今年5月教育局核定通過，雙方6月19日成立「改隸合併籌備工作小組」並舉行籌備會，由北市大校長邱英浩擔任召集人，大理高中由現任校長楊廣銓、未來新任校長陳政翊共同籌備，並就多項具體合作方案達成共識；雖然僅在籌備階段，但兩校合作已有具體方向。

教育局表示，樂見雙方能以北市大附中為平台，推動大學與高中資源共享、課程連結與師資合作，形塑萬華區中等教育的典範。未來，北市大將持續深化大學社會責任，積極連結在地，為萬華區的學校與學子打造一個與大學無縫接軌的學習未來。

教育局 北市大附中 併校

延伸閱讀

北市大附中115學年度招生 萬華中等教育重要據點

114分科測驗／公民與社會科試題與解答

北投國中女壘隊疑食物中毒 教育局：18人就醫、僅剩1人留院觀察

高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

「北市大附中」有譜！ 北市大學併大理高中 最快115學年招生

北市大與大理高中合併案有重大進展，北市教育局今表示，雙方6月19日成立「改隸合併籌備工作小組」，並召開籌備會邁入實質推動...

教育部串聯南北5大館所 推出「玩暑夏」技職體驗周

正值暑假，教育部自本月起推動「玩暑夏，職探館連連看」系列活動，串聯台北、台中、雲林、高雄等地的五大社教館所，從7月至8月...

竹市公幼登記制度限制多 市議員呼籲應進一步優化

新竹市地狹人稠，托育需求增加，新竹市議員宋品瑩指出，竹市公立幼兒園登記制度存在許多限制，包括第一階段登記家長僅能選擇一所...

嘉義市千盞燈助學 76生受惠

嘉義市府昨天舉辦千盞燈照亮眾學生助學金頒贈儀式，共52間寺廟、1個基金會、2個私人團體及4名善心人士，共贊助243萬7千...

校園新鮮事／雲林虎尾鎮里長辦營隊 陪孩子度暑22年

雲林縣虎尾鎮79歲里長蔡朝忠自辦夏令營22年，發展至今有如暑期學校，回顧當年因里內發生孩子暑假溺水，他發願要給孩子安全快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。