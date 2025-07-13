林佳龍視察台灣巴拉圭科技大學校區 讚落實高教合作

外交部今天表示，部長林佳龍正率團訪問南美洲友邦，並視察「台灣、巴拉圭科技大學」（UPTP）預定校區，聽取現況及未來願景簡報。他說，很高興看到台巴兩國在高等教育及科技的合作正逐步落實。

外交部上午表示，林佳龍正率團訪問南美洲友邦巴拉圭，台北時間12日凌晨3時與巴拉圭資通訊科技部部長比亞德（Gustavo Villate，另譯：畢亞德）、工商部長西門內斯（Javier Gimenez，另譯：西梅內斯）及台巴科技大學校長杜華德（Jorge Duarte，另譯：杜瓦德）前往視察台灣、巴拉圭科技大學（UPTP）預定校區，聽取學校現況及未來願景的簡報。

林佳龍表示，很高興看到台巴兩國在高等教育及科技的合作正一步步落實。

林佳龍指出，台巴科大為巴拉圭第一所英語授課的4年制國立大學，目前已招收7屆學生，經過紮實的教育訓練，累計培育174名社會菁英，深獲巴國政府、社會及民眾肯定。

林佳龍提到，台巴科大目前正積極推動轉型為研究型大學，並在國立台灣科技大學協助下深化學術與研究合作，已有豐碩成果，此行他也特別邀請台科大副校長劉志成隨團訪巴。

林佳龍進一步表示，台巴科大校區預定地與巴國資通訊科技部（MITIC）規劃的「數位園區」比鄰，該願景由比亞德提出，令他聯想到台灣工研院多年推動的「產官學研合作模式」，正是促成台灣科技發展躍升的關鍵。

林佳龍也感謝產業團成員「佳研智聯」與工研院共同捐贈機聯網平台、零信任資安設備等軟硬體設施。林佳龍指出，智慧製造的核心即為機聯網，台灣在此領域已具備發展多年且成熟技術，未來盼將這些經驗分享給台巴科大，能實際應用於巴拉圭智慧醫療、智慧交通、智慧農業與智慧城市等場域，讓科技真正走進民眾生活，打造以人才為本、科技為用的永續未來。

林佳龍說，盼未來攜手巴拉圭共同打造結合大學、政府與數位產業的「亞松森智慧科技園區」，成為南美洲數位轉型的指標基地；林佳龍強調，「透過科技合作，不只在打造一所大學，更是共築一個國家未來的創新基地」，盼與邦交國共同邁向創新與產業升級，共創人才培訓與鏈結的里程碑。

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