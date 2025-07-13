林佳龍視察台灣巴拉圭科技大學校區 讚落實高教合作
外交部今天表示，部長林佳龍正率團訪問南美洲友邦，並視察「台灣、巴拉圭科技大學」（UPTP）預定校區，聽取現況及未來願景簡報。他說，很高興看到台巴兩國在高等教育及科技的合作正逐步落實。
外交部上午表示，林佳龍正率團訪問南美洲友邦巴拉圭，台北時間12日凌晨3時與巴拉圭資通訊科技部部長比亞德（Gustavo Villate，另譯：畢亞德）、工商部長西門內斯（Javier Gimenez，另譯：西梅內斯）及台巴科技大學校長杜華德（Jorge Duarte，另譯：杜瓦德）前往視察台灣、巴拉圭科技大學（UPTP）預定校區，聽取學校現況及未來願景的簡報。
林佳龍表示，很高興看到台巴兩國在高等教育及科技的合作正一步步落實。
林佳龍指出，台巴科大為巴拉圭第一所英語授課的4年制國立大學，目前已招收7屆學生，經過紮實的教育訓練，累計培育174名社會菁英，深獲巴國政府、社會及民眾肯定。
林佳龍提到，台巴科大目前正積極推動轉型為研究型大學，並在國立台灣科技大學協助下深化學術與研究合作，已有豐碩成果，此行他也特別邀請台科大副校長劉志成隨團訪巴。
林佳龍進一步表示，台巴科大校區預定地與巴國資通訊科技部（MITIC）規劃的「數位園區」比鄰，該願景由比亞德提出，令他聯想到台灣工研院多年推動的「產官學研合作模式」，正是促成台灣科技發展躍升的關鍵。
林佳龍也感謝產業團成員「佳研智聯」與工研院共同捐贈機聯網平台、零信任資安設備等軟硬體設施。林佳龍指出，智慧製造的核心即為機聯網，台灣在此領域已具備發展多年且成熟技術，未來盼將這些經驗分享給台巴科大，能實際應用於巴拉圭智慧醫療、智慧交通、智慧農業與智慧城市等場域，讓科技真正走進民眾生活，打造以人才為本、科技為用的永續未來。
林佳龍說，盼未來攜手巴拉圭共同打造結合大學、政府與數位產業的「亞松森智慧科技園區」，成為南美洲數位轉型的指標基地；林佳龍強調，「透過科技合作，不只在打造一所大學，更是共築一個國家未來的創新基地」，盼與邦交國共同邁向創新與產業升級，共創人才培訓與鏈結的里程碑。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言