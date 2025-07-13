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推動普通型高中課綱 聚焦跨域整合與數位素養

中央社／ 台北13日電

為推動普通型高中課綱，教育部成立普通高中課程工作圈，與學科中心研推團隊發展跨領域探究與實作課程模組與素養導向教學單元計畫，希望提升學生的學習動機。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，國教署成立「普通型高級中等學校課程推動工作圈」，帶領各學科中心整合學科專業及建立課程教學支持系統；各學科中心為落實108課綱素養導向、跨科和跨領域統整學習、探究與實作等教學設計，規劃增能研習，陪伴教師專業成長。

為展現各學科中心的教學專業及研發成果，國教署舉辦研發成果發表會，展現工作圈與學科中心研推團隊如何透過課程地圖整合與數位科技應用，發展跨領域探究與實作課程模組與素養導向教學單元計畫，提升學生的學習動機與核心素養。

另外，也邀請團隊教師分享如何運用教學行事曆、課綱與課程問卷回饋，梳理當前學科在課程、教學與評量面對的挑戰或學習難點，並結合實作體驗，帶領參與教師運用生成式AI，輔助擬定教學策略與開發教學資源，使教學設計更貼近學生的實際需求。

國教署表示，未來將持續支持工作圈與學科中心推動教師專業精進，強化教師協作機制，讓高中教育在跨域整合與數位素養的道路上邁出穩健步伐，帶給學生深度與廣度兼具的學習經驗。

素養 教師

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