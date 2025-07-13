教育部串聯南北5大館所 推出「玩暑夏」技職體驗周
正值暑假，教育部自本月起推動「玩暑夏，職探館連連看」系列活動，串聯台北、台中、雲林、高雄等地的五大社教館所，從7月至8月，每個周末都將舉辦不同主題的職業試探體驗活動，協助中小學生探索自己的職涯興趣與未來方向。
「玩暑夏，職探館連連看」活動是教育部「技職永續破風者」計畫一環，有職探展場限定體驗營隊、技職科系主題展攤、職人與適性講座和手作課程等，分別在台中國立公共資訊圖書館總館(7/11~19)、國立台灣科學教育館(7/17~20、8/14~17)、雲林斗南倉庫(7/26~27)、高雄國立科學工藝博物館(8/2~3) 和台中國立自然科學博物館(8/9)接力辦理。
2025年也陸續開放全新的職業試探主題體驗展，由龍華科大、雲林科大、虎尾科大及高雄科大等4校策劃的全新職業試探主題展，展覽主題有「技職FUN星際」、「技之勇者」、「技職永續方舟」和「職探任意門」，把各產業的複雜技術，轉化為中小學生也能輕易上手操作的互動遊戲、實作課程及VR/XR虛擬實境體驗。
教育部技職司司長楊玉惠表示，國中是孩子生涯探索的關鍵時期，教育部與社教館所的合作已邁入第7年，今年更擴大引入大學及產業界資源，希望透過技職嘉年華、企業見學等活動，讓職業探索更貼近真實產業面貌，協助孩子找到適性發展的道路。
職業試探主題體驗展陸續開展，展期皆至2027年12月31日，民眾可前往台北、台中、雲林和高雄參加體驗，最新課程和活動詳情可至「技職動起來」Facebook粉絲專頁和官網「技職大玩JOB」（https://www.twmakers.com.tw）查詢。
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