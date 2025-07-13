美籍作家獲華語文獎學金 盼赴台學習親生媽媽母語

美籍作家拉米雷斯（Stefany Ramirez）與在台灣的親生媽媽分離20多年後，去年終於重逢。身為教育部華語文獎學金受獎生之一，拉米雷斯將前往台灣，希望學會親生媽媽的母語，和她溝通相處。

駐休士頓台北經濟文化辦事處昨天發布新聞稿表示，辦事處於7月上旬舉辦美南留台校友會年會、教育部台灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會及頒獎典禮，來自美南各州的受獎生及留台校友們齊聚一堂。

其中一名受獎生為拉米雷斯，辦事處指出，拉米雷斯自小在美長大，與親生母親分離多年後，兩人去年終於在台灣重逢。拉米雷斯將這段個人故事寫成小說「初愛之語」（First Love Language），並將抽出6個月的時間，前往台灣尋回她失落的文化及語言。

她流淚表示，想學會親生媽媽的母語來跟她溝通相處。

「時人」（PEOPLE）5月報導，拉米雷斯5歲時，父母離異，她隨後跟著父親搬回美國，不會說英文的親生媽媽自此被排除在他們的生活之外。直到去年，她才與親生媽媽重逢，這是兩人20多年來首次見面。

其他受獎生還包括郝思恩（Heath Holludun）等人。駐休士頓辦事處表示，郝思恩先前曾獲華語文獎學金，修業期滿後返美，今年再獲台灣獎學金，將赴國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系攻讀碩士。

郝思恩表示，雖然自己學習華語的契機源於布農族妻子一句「不會說華語就別想結婚」，但他也因此愛上台灣的人文風土，特別是茶文化及原住民文化。他說，台灣是個充滿機會與可能性的國家，很榮幸能繼續在專業學術環境中進修。

駐休士頓辦事處處長蕭伊芳在活動致詞時，勉勵受獎生由台灣出發、放眼國際，並感謝留台校友們為維繫台美友好關係持續盡心盡力。

辦事處指出，教育部自2004年起提供台灣獎學金及華語文獎學金，鼓勵外國人士赴台攻讀學位或學習華語文。在台期間，除可更了解台灣教育學術環境，與台灣學生交流互動，也能利用課業閒暇之餘，探索認識台灣各地文化。

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