竹市公幼登記制度限制多 市議員呼籲應進一步優化

新竹市地狹人稠，托育需求增加，新竹市議員宋品瑩指出，竹市公立幼兒園登記制度存在許多限制，包括第一階段登記家長僅能選擇一所公立幼兒園登記，與台北市、新北市「多管齊下」方式相比，選擇明顯受限，竹市二階段登記也未數位化，希望相關單位能重視，建議公立幼兒園登記制度應進一步優化。

對此，市府教育處表示，竹市公共化幼兒園統一登記第一階段的招生原則，是為了提供幼兒就近入園的便利性、提升教保服務普及率，並分散登記集中情形以提高錄取機會。於各園完成報到程序後，將統一釋出缺額，進入第二階段招生，屆時不再限制可登記園數。市府也將持續逐年盤點各區域家長需求，提升公共化教保服務量能，讓更多幼兒能就讀平價且優質的幼兒園。

宋品瑩指出，她近期處理關於托育服務的民眾陳情，發現竹市公立幼兒園現行登記制度尚有待改善之處。竹市的公立幼兒園登記制度與其他縣市相比，存在許多限制。以第一階段登記為例，家長只能選擇一所公立幼兒園登記，與台北市可同時登記一所公幼及一所非營利幼兒園的制度、以及新北市可登記至60間幼兒園相比，新竹市選擇明顯受限。

另外，雙北在第二階段也全面採取線上登記與抽籤分發方式，對家長而言相對便利；竹市在第二階段則是採取傳統方式，如果第一階段沒有錄取所填寫的公幼，家長需要自行查詢有哪些幼兒園還有名額，造成其負擔與不便。

宋品瑩認為，竹市的公立幼兒園登記制度應進一步優化，以提升家長的選擇權及行政效率。建議教育處將招生流程數位化，採取全面線上登記模式，提高透明度並簡化流程，減少家長面對突發狀況時的困擾，同時也能更有效利用現有的托育資源。

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