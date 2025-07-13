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校園新鮮事／里長辦營隊 陪孩子度暑22年
雲林縣虎尾鎮79歲里長蔡朝忠自辦夏令營22年，發展至今有如暑期學校，回顧當年因里內發生孩子暑假溺水，他發願要給孩子安全快樂暑期，開辦夏令營教武術，只為讓孩子安好成長。第22屆「里營隊」開課，曾參加夏令營的大學生回來當助教。
虎尾安溪里長蔡朝忠22年前開雲林先河，以里辦公室自辦里營隊，請老師為孩子溫習功課、教才藝，習武出身的他親授武藝，原單純為讓孩子擁有安全快樂暑假，愈辦愈好。從1、20名孩子，到今年有66名學員，還有旅居國外孩子回鄉參加。
他借學校場地教孩子打少林拳、練齊眉棍，他說，先把身體練好，才有精神讀書、學才藝，師資難聘，以微薄待遇或義務請在地大學生當老師，教唱歌、音樂、棋藝、電腦。
營隊從無到有，蔡朝忠出錢出力，感動更多人幫忙爭取經費及雜務。後來開設手作DIY、鄉野調查、國樂課，去年2小孫女從日本回來參加營隊，曾任營隊志工的阿嬤說，肯定大家用心，讓小孫女回台參加。有的孩子受學國樂啟發選讀戲曲學院，更有不少曾參與的大學生回來幫忙。蔡朝忠說，只要體力允許會持續做下去。
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