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嘉義市千盞燈助學 76生受惠
嘉義市府昨天舉辦千盞燈照亮眾學生助學金頒贈儀式，共52間寺廟、1個基金會、2個私人團體及4名善心人士，共贊助243萬7千元，嘉惠76名學生，市長黃敏惠頒感謝狀給贊助廟方及單位個人，頒助學金給學生，透過善心力量，照亮學子求學路，鼓勵勇敢築夢回饋社會。
千盞燈計畫開辦至今23年，幫助無數孩子實現求學夢想，今年受惠學生76人，包括高中職24人、大專46人、碩士班6人。
受助學生代表林姓女研究生分享，她由奶奶扶養長大，父親照顧年邁長輩與支付學費奔波，在艱困環境成長，更珍惜學習機會，她工讀減輕家中負擔，感謝千盞燈助學金，期許未來回饋社會幫助他人；崇仁醫專黃姓學生說，幾年前父親癌症辭世，失去經濟支柱，生計落在母親身上，靠臨時工維持生活，她不因困境氣餒，努力讀書，「千盞燈助學金助我繼續就學，也讓母親喘息，未來有機會能將溫暖傳遞給更多需要幫助的人」。
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