快訊

溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市千盞燈助學 76生受惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市府舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給贊助廟方及單位個人，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供
嘉義市府舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給贊助廟方及單位個人，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供

嘉義市府昨天舉辦千盞燈照亮眾學生助學金頒贈儀式，共52間寺廟、1個基金會、2個私人團體及4名善心人士，共贊助243萬7千元，嘉惠76名學生，市長黃敏惠頒感謝狀給贊助廟方及單位個人，頒助學金給學生，透過善心力量，照亮學子求學路，鼓勵勇敢築夢回饋社會。

千盞燈計畫開辦至今23年，幫助無數孩子實現求學夢想，今年受惠學生76人，包括高中職24人、大專46人、碩士班6人。

受助學生代表林姓女研究生分享，她由奶奶扶養長大，父親照顧年邁長輩與支付學費奔波，在艱困環境成長，更珍惜學習機會，她工讀減輕家中負擔，感謝千盞燈助學金，期許未來回饋社會幫助他人；崇仁醫專黃姓學生說，幾年前父親癌症辭世，失去經濟支柱，生計落在母親身上，靠臨時工維持生活，她不因困境氣餒，努力讀書，「千盞燈助學金助我繼續就學，也讓母親喘息，未來有機會能將溫暖傳遞給更多需要幫助的人」。

黃敏惠 嘉義

延伸閱讀

集結善舉千盞燈助弱勢學子 嘉市76學生受惠築夢

嘉義市特優里長蔡坤龍離世前心繫救災 市長、立委哀悼不捨

嘉市主幹道恢復通行 黃敏惠感謝各縣市支援人力

【重磅快評】當賴清德忙打雜質，陳其邁示範團結…

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

嘉義市千盞燈助學 76生受惠

嘉義市府昨天舉辦千盞燈照亮眾學生助學金頒贈儀式，共52間寺廟、1個基金會、2個私人團體及4名善心人士，共贊助243萬7千...

校園新鮮事／里長辦營隊 陪孩子度暑22年

雲林縣虎尾鎮79歲里長蔡朝忠自辦夏令營22年，發展至今有如暑期學校，回顧當年因里內發生孩子暑假溺水，他發願要給孩子安全快...

溫世仁基金會「全國中小學作文比賽」 啟發深度書寫、溫柔關懷

溫世仁文教基金會主辦的「114年中小學作文比賽」今舉行頒獎典禮，本屆比賽吸引958所學校、9272位學生參加，各分組作文...

集結善舉千盞燈助弱勢學子 嘉市76學生受惠築夢

嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，今年共52座寺廟、1個基金會、2個私人團體及4位善心人士贊助，...

英國QS執行長：台灣可成為國際高等教育區域樞紐 進步速度要更快

國際高教調查機構Quacquarelli Symonds（QS）執行長特納近日表示，台灣與美國和亞洲許多其他地方有強勁連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。