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溫世仁基金會「全國中小學作文比賽」 啟發深度書寫、溫柔關懷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
溫世仁文教基金會主辦的「114年中小學作文比賽」今舉行頒獎典禮，圖為獲得優等及特優的學生合影。圖／溫世仁文教基金會提供
溫世仁文教基金會主辦的「114年中小學作文比賽」今舉行頒獎典禮，圖為獲得優等及特優的學生合影。圖／溫世仁文教基金會提供

溫世仁文教基金會主辦的「114年中小學作文比賽」今舉行頒獎典禮，本屆比賽吸引958所學校、9272位學生參加，各分組作文命題結合品格與觀察，啟發學生深度書寫與溫柔關懷。今年371名得獎者中，有4名學生連續多年獲得「特優獎」及「優等獎」，嶄露鋒芒。

溫世仁文教基金會邁入第21屆，累計超過14萬人次學生參與，「114年中小學作文比賽」總計3172位學生進級到決賽，由評審團評選出特優、優等、甲等、佳作及入選等獎項，最後共371位學生獲獎。本屆比賽以「真誠友善」與「以人為本」為核心精神，鼓勵學生從日常經驗中汲取靈感，題目分別為國小中年級組「我的創意發想」、國小高年級組「角落風景」、國中組「綻放」、以及高中職組「積學以儲寶」。

這次得獎者中，有4位學生表現優異連續多年獲獎，分別是國中組的魏以晴、林其汝，國小高年級組李樂、陳芓潔。除肯定每位學生的精彩表現，主辦單位也特別頒發團體獎給整體積分最高的學校，成為學校每年最重視的榮譽之一。

昌平國小老師葉雪幸在頒獎典禮上說，許多孩子一開始面對稿紙寫不出來，漸漸地從不排斥到愛上作文課，進而願意接受挑戰，征戰各項作文比賽並得獎，建立寫作信心，明白透過真誠友善的文字可以建立自己的觀點，表達對人的關懷，進而可以提升自我的思辨能力，很開心學生們能在寫作這條道路上發現興趣，找到未來發展目標，也十分感謝溫世仁文教基金會提供一個讓學生發揮興趣，展現長才的平台。

溫世仁文教基金會說，得獎作品已於7月7日在「全國中小學作文比賽」活動網站上架，邀請民眾按讚或分享，給予得獎者鼓勵。

溫世仁 作文

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