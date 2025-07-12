集結善舉千盞燈助弱勢學子 嘉市76學生受惠築夢

嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，今年共52座寺廟、1個基金會、2個私人團體及4位善心人士贊助，總贊助金額共243萬7千元，受惠學生76人，包括高中職24人、大專46人、碩士班6人。

市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給廟方及贊助單位代表，頒助學金給學生，透過善心力量，照亮學子求學路，鼓勵他們勇敢築夢、回饋社會。千盞燈計畫開辦至今23年，助無數孩子實現求學夢想。

受助學生代表分享心路歷程，林姓女研究生由幼奶奶扶養長大，父親照顧年邁長輩與支應學費奔波，艱困環境成長珍惜學習機會，她工讀減輕家中負擔，感謝千盞燈助學金，期許未來回饋社會幫助他人。

就讀崇仁醫專黃姓學生，幾年前父親癌症辭世失去經濟支柱，生計落在母親身上，靠臨時工維持生活，黃姓學生不因困境氣餒，努力讀書，她說，「千盞燈助學金助我繼續學業，也讓母親喘息，未來有機會能將溫暖傳遞更多需要幫助的人。」

黃敏惠說，經歷颱風侵襲，市府團隊推動城市重建，堅持教育不能停擺，因為「孩子學習機會不能因為困難中斷」。她強調，「千盞燈助學金」不只是金錢上支持，更像一盞盞黑夜中點亮希望燈火，陪伴孩子走過人生的難關。

民政處長林家緯表示，教育決定人才，人才決定未來，千盞燈延續23年優良傳統，是市府與宗教寺廟合作典範。2003年開辦至今累計發出助學金4293萬3千元，共幫助2009名孩子走過艱難、奮力向前。千盞燈計畫審查嚴謹，資料查核、訪查與複審，確保補助精準到位，去年納入碩士生補助，擴大扶助對象。

嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給廟方及贊助單位代表，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供 嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給廟方及贊助單位代表，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供 嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給廟方及贊助單位代表，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供 嘉義市府上午在中庭舉辦「千盞燈照亮眾學生」助學金頒贈儀式，市長黃敏惠、市議長陳姿妏頒感謝狀給廟方及贊助單位代表，頒助學金給76名學生。圖／嘉市府提供

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