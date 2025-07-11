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彰化縣國中小校長二階遴選結果揭曉 清一色候用校長接偏鄉學校

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣教育處公布114學年第一學期國中小學校長第二階段遴選結果。記者劉明岩／攝影
彰化縣教育處公布114學年第一學期國中小學校長第二階段遴選結果。記者劉明岩／攝影

彰化縣114學年第一學期國中小學校長遴選第二階段結果今揭曉，一階產生的校長職缺進入二階，毫無懸念都由候用校長擔任。一階和二階調動、擔任的校長預定本月底參加新、卸任校長交接典禮，114學年首日（8月1日）履新。

一階遴選出缺校長的國中小學，不是名校、大校就是都會區中心及周邊的學校，經過一番縣政府教育處官員、專家學者、教師代表、家長代表參與的遴選作業，調動名單拍板定案並已公告。今進行二階遴選，產生校長職缺的都是偏鄉學校

二階遴選結果國中部分：福興林妙娟、萬興宋雲卿、草湖許佳鴻、溪州林宗仁；國小部分：新興詹宏基、中興陳世杰、大城陳啟川、陸豐陳柏華、後寮林彥忠、潮洋陳于倩、路上陳薇淳、長安謝博宇。

職缺 校長遴選 彰化 小學 偏鄉學校

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