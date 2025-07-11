2025海外青年英語服務營 徐佳青盼打開學子視野

2025年海外青年英語服務營今天在亞洲大學舉辦教育訓練週結業式，415名志工將到全國英語教學服務。僑務委員會委員長徐佳青說，期待青年們讓貢獻開花結果，也打開學子視野。

徐佳青、教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志、客家委員會綜合規劃處長陳瑞榮、苗栗縣政府專員徐韻茹、亞洲大學校長蔡進發與中央通訊社長胡婉玲等出席結業式。

結業式中22國分布在各大隊志工輪流分享教育訓練心得，及由於颱風丹娜絲攪局的不同生活經驗與趣事，並期待下個階段的英語教學服務。

徐佳青表示，5天教育訓練週，22國青年志工有緣相聚，接下來2週服務時間，不論到山區、海邊、農村或都市，相信會給大家更多感受。

她說，期待青年們在服務中找到自己的方向，讓貢獻開花結果，進入學校後發揮創意，讓學子學到不同世界、打開視野，看到自己的未來，也期待志工們充分享受台灣美食、美景及台灣人友善的一面。

蕭奕志說，很感謝青年們願在假期到台灣教學，相信可讓學子受益，改變害怕英語的想法。台灣有不同族群，志工深入學校服務，相信有機會學到在地語言、體驗人情味，在教學期間留下美好回憶。

陳瑞榮表示，未來幾天部分志工會到客家庄的國民小學教學，要感謝合辦單位，相信志工們能深切感受台灣人的熱情與客家庄的美。

徐韻茹說，看到志工展現服務熱誠與精神，未來將到全國各校以英語打開學生視野，讓世界看到台灣，這項服務不只是語言教學，也是文化交流起點。

由僑委會、國教署、客委會與原住民族委員會舉辦的「海外青年英語服務營」邁入第20週年，已促成全球超過7000名青年志工到台灣服務，累計超過5萬名中小學生受益，是台灣具代表性國際志工與文化交流計畫。

這屆海外青年英語服務營共415名海外青年志工完成教育訓練，結業式後隨即分組前往北、中、南、東各縣市68所國中、小學，展開2週英語志工教學服務。

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