搶代理老師也不能輸 教團：寧缺勿濫專業能力不能被忽略

老師的工作對年輕人的吸引力已降低，師培人力中只有6成投入，各縣市也都在搶老師。台南市今年提早辦教甄搶人才，國小教甄已完成分發，僅有1人放棄，確實有搶到人才。目前各校正辦理代理教師招考，但因颱風影響而仍停止上班上課的學校被迫延後考試日期，擔心代理老師又被搶走。教產建議，現在教師人才缺，招考時，仍應以教師專業為優先考量，不能因為急著想要招考，忽略應有的專業能力。

教育局長鄭新輝表示，今年度國小教甄分發作業已在7月4日辦理，完成分發總計158人，僅1人放棄，實際報到率99.36%。新進正式教師雖已分發，但尚有員額管控，或是因產假、生病請假需要長期代理、鐘點代理教師， 為了在新學年開學前聘足師資，各校已陸續招聘代理教師，後續會持續掌握各校招聘情形，適時給予協助，力求開學前完成師資聘任。

過去想當老師的人多，但因員額有限，流浪教師多。近幾年，隨著產業變化，高薪產業更多，教師的吸引力減退，也使得師培人力有部分未投入教育場域，最新統計師培人力有4成沒有去當老師。由於人力減少，近幾年各縣市都提早教甄搶老師；南市今年提早1個月辦，並已完成分發，由於僅有1人放棄，明顯搶到人才。

缺額確定後，接著各校辦理代理教師招考，已有學校1招就招到老師，但也有學校要辦2招。也因為丹娜絲颱風造成台南溪北地區部分行政區持續停電或因受災要整理而停止上班上課，以致影響代理教師招考，要把日期延後。但許多學校都在搶代理教師，因停班而延後面試的學校也擔心，慢了幾天，老師又被搶走。

台南市教育產業工會及教師會理事長陳葦芸表示，愈來愈多年輕人不想到學校當老師，是教育的危機，也不是單純薪水的問題，而是性平、校事等相關事情多，加上濫訴情形嚴重，都讓原想當老師的大學畢業生打退堂鼓。目前各校忙著招考代理教師，但不能因怕招不到，而忽略老師的專業能力，確保孩子的受教權是核心價值。

教育局強調，為逐步強化代理教師工作權益保障，近年持續優化工作待遇，包含聘期穩定、薪資調整及提敘制度等，希望透過各項工作待遇提升，協助學校順利進行師資招聘 。

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