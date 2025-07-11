國泰金邀國小學子 看大都會博物館展

由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作，國泰金控擔任主要贊助夥伴的「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，正於故宮北部第二展覽館展出，國泰金近日安排「美國大都會博物館名作展—公益觀展日」，邀新北市瑞平國小各年級及幼兒園等近百名師生，體驗國際級經典藝術名作的魅力。

瑞平國小校長范瑞瑩說，這次受國泰金邀請，欣賞來自美國大都會博物館的大師作品，對孩子來說是難得的藝術體驗。

身為台灣最大金融機構，國泰金歷年來積極發揮自身影響力，不僅舉辦孩童專屬的藝文活動，也持續為年輕藝術家提供舞台，支持創作者勇敢追逐藝術創作的夢想。

國泰金以「學習是啟發自己，分享則是啟發他人」為出發點，由國泰主辦的「全國兒童繪畫比賽」已舉辦五十個年頭，從小提升孩童對藝術的喜愛；「新世紀潛力畫展」也迎來廿五年的里程碑，支持創作者盡情揮灑對於藝術的想像。

國泰金長期支持國際級藝術來台交流，除擔任「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」主要贊助夥伴，也連續卅年攜手雲門舞集打造「國泰雲門隨行吧」，迄今累計巡演近三百場、累計超過二七○萬人次參與。今年「國泰雲門隨行吧」預計將由大型戶外公演，以及深入社區巡演，以行動實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。

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