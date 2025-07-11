聽新聞
0:00 / 0:00

「校園公共球」惹眾怒急煞車 教師：教長根本晉惠帝

聯合報／ 記者許維寧王燕華／連線報導
教育部長鄭英耀的「校園公共球」政策遭巨大批評。記者杜建重／攝影
教育部長鄭英耀的「校園公共球」政策遭巨大批評。記者杜建重／攝影

教育部鄭英耀前天表示，將於二周內盤點全台逾三千八百所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用。「校園公共球」的消息一出，立刻引發學校、教師團體反彈，怒批教育部在未釐清責任、人力的狀況下就貿然推行，如同活在平行時空，鄭英耀宛如晉惠帝。

對此，教育部一度緩頰，稱其概念比較像「愛心傘」，不需要管理，但仍遭基層教師砲轟，直言球具買了就是校園財產，怎麼可能當作「愛心球」不管理，一定會增加管理維護成本，更擔心公物被破壞及環境清潔問題。

不敵基層怒火，教育部昨下午急煞車，強調將審慎評估，不會貿然實施，初期可能先選擇有意願的縣市學校試辦後再議。

全教產理事長林蕙蓉表示，中小學普遍面臨行政與教師人力吃緊，假日和放學後根本沒有人力管理器材或安全巡查，教師疲於奔命，難道還要兼任運動器材保全？借用要有人管理、耗損需隨時補充，若不給人，又不給錢，怎麼無中生有。

全教總理事長侯俊良也說， 若開放給社區民眾，球具損耗速度將加快，學校需頻繁維修或更換設備，政策卻未提經費補助或配套措施，無疑是將公共責任轉嫁學校，犧牲教育以服務民眾。且若有損毀或意外，責任歸屬如何釐清。

教育部主任秘書林伯樵強調，並非要學校負擔保管責任，概念較像「愛心傘」，教育部也會提供經費，盼讓民眾想運動時就有對應球具可借用。

教育部政次張廖萬堅表示，會請體育署審慎評估、與基層學校溝通，不會貿然實施，經費跟採購也不會由學校負擔，更不會影響到學生上體育課的權益。

鄭英耀 校園 教育部 教師 全教總 人力

延伸閱讀

慘遭教師團體猛轟　教育部「校園公共球」先踩煞車

鄭英耀宣布「中小學球具假日開放民眾使用」 基層炸鍋：沒人力管、缺配套

建臺高中錯報考科 苗栗教育處：先穩定考生情緒、把握其他科目

教育部「人人有球借」政策挨轟 教團：教師不是全能義工

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

國泰金邀國小學子 看大都會博物館展

由國立故宮博物院與美國大都會博物館合作，國泰金控擔任主要贊助夥伴的「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，正於故...

「校園公共球」惹眾怒急煞車 教師：教長根本晉惠帝

教育部長鄭英耀前天表示，將於二周內盤點全台逾三千八百所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用。「校園公共球」的...

慘遭教師團體猛轟　教育部「校園公共球」先踩煞車

教育部昨日於全國局處長會議表示，將於二周內盤點全台逾3800所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用，但此舉已...

高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

高雄市鼓山區爆發幼兒園職員對幼童不當管教，不僅拉著3歲幼童在地面拖曳，甚至強拉小孩上衣反蓋頭部，粗暴行徑遭議員怒稱「蓋布...

地方教育局盼專法規範監視器調閱 教育部首肯：10月前訂定要點

114學年全國教育局處長會議邁入第二天。台北市政府教育局提案，近年教保相關人員涉及違法事件，但調閱監視器法源不盡周全，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。