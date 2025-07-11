「校園公共球」惹眾怒急煞車 教師：教長根本晉惠帝

教育部長鄭英耀前天表示，將於二周內盤點全台逾三千八百所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用。「校園公共球」的消息一出，立刻引發學校、教師團體反彈，怒批教育部在未釐清責任、人力的狀況下就貿然推行，如同活在平行時空，鄭英耀宛如晉惠帝。

對此，教育部一度緩頰，稱其概念比較像「愛心傘」，不需要管理，但仍遭基層教師砲轟，直言球具買了就是校園財產，怎麼可能當作「愛心球」不管理，一定會增加管理維護成本，更擔心公物被破壞及環境清潔問題。

不敵基層怒火，教育部昨下午急煞車，強調將審慎評估，不會貿然實施，初期可能先選擇有意願的縣市學校試辦後再議。

全教產理事長林蕙蓉表示，中小學普遍面臨行政與教師人力吃緊，假日和放學後根本沒有人力管理器材或安全巡查，教師疲於奔命，難道還要兼任運動器材保全？借用要有人管理、耗損需隨時補充，若不給人，又不給錢，怎麼無中生有。

全教總理事長侯俊良也說， 若開放給社區民眾，球具損耗速度將加快，學校需頻繁維修或更換設備，政策卻未提經費補助或配套措施，無疑是將公共責任轉嫁學校，犧牲教育以服務民眾。且若有損毀或意外，責任歸屬如何釐清。

教育部主任秘書林伯樵強調，並非要學校負擔保管責任，概念較像「愛心傘」，教育部也會提供經費，盼讓民眾想運動時就有對應球具可借用。

教育部政次張廖萬堅表示，會請體育署審慎評估、與基層學校溝通，不會貿然實施，經費跟採購也不會由學校負擔，更不會影響到學生上體育課的權益。

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