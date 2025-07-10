慘遭教師團體猛轟　教育部「校園公共球」先踩煞車

教育部昨日於全國局處長會議表示，將於二周內盤點全台逾3800所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用，但此舉已引發學校、教師團體反彈，教育部政務次長張廖萬堅稍早表示，後續一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施。初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦後再議。

教育部長鄭英耀昨日表示，將要求體育署，於二周內盤點全台中小學可以開放使用的器材，希望提供如籃球、排球、足球等，每校至少十顆，配合校園開放政策，民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，離開時繳回，屆時運動不必再自備球具，但此舉今遭教師團體連番砲轟。

張廖萬堅表示，已接到學校及地方政府的建議，認為提供「校園公共球」給學生及民眾使用的補助計劃，立意雖佳，但容易引起誤解。後續一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施。

張廖萬堅也說，初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦之後再議，相關經費跟採購作業也不會讓學校來負擔，絕對不會影響到學生上體育課的權益。

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