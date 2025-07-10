快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鼓山區一家幼兒園職員對幼童不當管教，將小孩的上衣拉起蓋住孩子頭部，議員怒批「粗暴舉動宛如蓋布袋霸凌！」圖／議員李雅慧提供
高雄鼓山區一家幼兒園職員對幼童不當管教，將小孩的上衣拉起蓋住孩子頭部，議員怒批「粗暴舉動宛如蓋布袋霸凌！」圖／議員李雅慧提供

高雄市鼓山區爆發幼兒園職員對幼童不當管教，不僅拉著3歲幼童在地面拖曳，甚至強拉小孩上衣反蓋頭部，粗暴行徑遭議員怒稱「蓋布袋」。受虐幼童的家長說，小孩回家後看見大人靠近會害怕說「不要碰我」，還問說「媽媽你會保護我嗎？」，心痛到不行，已幫小孩轉學。

高市教育局今午公布爆發不當管教的幼兒園為諾貝爾幼兒園某分校，涉案老師為蔡姓職員。市府重申，對於不當管教行為零容忍。教育局說，目前園方也已停聘涉嫌施暴的職員；不當管教最高可罰60萬元、解聘禁教終身。

高雄市議員李雅慧昨日揭露某連鎖幼兒園一名職員在教室內對幼童不當管教。並指出，該名職員拉扯幼童手臂、在教室拖行小孩如拖把，拉開椅子讓孩子摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，粗暴舉動宛如「蓋布袋」霸凌！

初步了解，該幼兒園約有多名幼童遭到不當對待。其中一名3歲受虐女童的媽媽說，小孩已經上學1年，最近2、3月開始害怕上學，半夜噩夢嚎哭，大人靠近時會大喊說「不要碰我」，隨即跑得遠遠的。女兒還抱她大腿問說「媽媽、阿嬤你們會保護我嗎？ 」

女童家長說，熬夜觀看監視器畫面才發現女兒沒做錯什麼事，卻被老師拖行、扯來扯去，這些畫面讓她好心痛，這幾天已經幫小孩轉學，離開讓小孩害怕的環境。

高市教育局表示，近日諾貝爾幼兒園明誠分校發生職員涉嫌對幼童不當管教，高市府第一時間啟動調查，強調若查證屬實，確有對幼兒有身心虐待等不當行為，將依據「幼兒教育及照顧法」第30條及第50條規定，涉案人將面臨最高新臺幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園；園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，並公布行為人之姓名及機構名稱。

教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案職員進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將盡速召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。

高雄鼓山區一家幼兒園職員對幼童不當管教，拉著小孩在地面拖行。圖／議員李雅慧提供
高雄鼓山區一家幼兒園職員對幼童不當管教，拉著小孩在地面拖行。圖／議員李雅慧提供

小孩 幼兒園 教育局

延伸閱讀

地方教育局盼專法規範監視器調閱 教育部首肯：10月前訂定要點

「江蕙、孫燕姿」對中1字就打折！ 高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠

影／高雄57條土石流紅色警戒 多納大雨狂下「跟八八風災差不多」

高市幼兒園疑虐童 教育局：調查若屬實開罰嚴懲

相關新聞

高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

高雄市鼓山區爆發幼兒園職員對幼童不當管教，不僅拉著3歲幼童在地面拖曳，甚至強拉小孩上衣反蓋頭部，粗暴行徑遭議員怒稱「蓋布...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

地方教育局盼專法規範監視器調閱 教育部首肯：10月前訂定要點

114學年全國教育局處長會議邁入第二天。台北市政府教育局提案，近年教保相關人員涉及違法事件，但調閱監視器法源不盡周全，地...

高市幼兒園疑虐童 教育局：調查若屬實開罰嚴懲

民進黨高雄市議員李雅慧接獲家長陳情，指高市某幼兒園有員工對年僅3歲幼童粗暴對待。高市府教育局今天表示，已啟動調查，目前此...

延托真相／公幼師暑期照顧身心耗竭 外聘人力現隱憂

教育部祭出時薪400元吸引幼兒園老師接暑期加托、延長照顧，卻不是所有老師都想要接暑期班，因為過勞風險也高，外聘人力則素質參差不齊，有的人一進班就開始教注音、背三字經，完全不合幼兒發展，讓幼教老師很憂心。專家示警，趕快補強制度、正視人力斷層。

識讀大陸 教部教材9月陸續上路

因應中國大陸國安威脅，總統賴清德今年四月指示教育部等單位，應全面深化青年學子對大陸的識讀教育。教育部昨表示，目前已完成十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。