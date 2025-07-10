高雄幼兒園職員對幼兒「蓋布袋」受虐童問：媽媽你會保護我嗎？

高雄市鼓山區爆發幼兒園職員對幼童不當管教，不僅拉著3歲幼童在地面拖曳，甚至強拉小孩上衣反蓋頭部，粗暴行徑遭議員怒稱「蓋布袋」。受虐幼童的家長說，小孩回家後看見大人靠近會害怕說「不要碰我」，還問說「媽媽你會保護我嗎？」，心痛到不行，已幫小孩轉學。

高市教育局今午公布爆發不當管教的幼兒園為諾貝爾幼兒園某分校，涉案老師為蔡姓職員。市府重申，對於不當管教行為零容忍。教育局說，目前園方也已停聘涉嫌施暴的職員；不當管教最高可罰60萬元、解聘禁教終身。

高雄市議員李雅慧昨日揭露某連鎖幼兒園一名職員在教室內對幼童不當管教。並指出，該名職員拉扯幼童手臂、在教室拖行小孩如拖把，拉開椅子讓孩子摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，粗暴舉動宛如「蓋布袋」霸凌！

初步了解，該幼兒園約有多名幼童遭到不當對待。其中一名3歲受虐女童的媽媽說，小孩已經上學1年，最近2、3月開始害怕上學，半夜噩夢嚎哭，大人靠近時會大喊說「不要碰我」，隨即跑得遠遠的。女兒還抱她大腿問說「媽媽、阿嬤你們會保護我嗎？ 」

女童家長說，熬夜觀看監視器畫面才發現女兒沒做錯什麼事，卻被老師拖行、扯來扯去，這些畫面讓她好心痛，這幾天已經幫小孩轉學，離開讓小孩害怕的環境。

高市教育局表示，近日諾貝爾幼兒園明誠分校發生職員涉嫌對幼童不當管教，高市府第一時間啟動調查，強調若查證屬實，確有對幼兒有身心虐待等不當行為，將依據「幼兒教育及照顧法」第30條及第50條規定，涉案人將面臨最高新臺幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園；園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，並公布行為人之姓名及機構名稱。

教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案職員進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將盡速召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。 高雄鼓山區一家幼兒園職員對幼童不當管教，拉著小孩在地面拖行。圖／議員李雅慧提供

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