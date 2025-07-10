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地方教育局盼專法規範監視器調閱 教育部首肯：10月前訂定要點

聯合報／ 記者許維寧／嘉義即時報導
台北市政府教育局提案，希望比照衛福部等定立監視器相關調閱專法。示意圖，非當事人。聯合報資料照
台北市政府教育局提案，希望比照衛福部等定立監視器相關調閱專法。示意圖，非當事人。聯合報資料照

114學年全國教育局處長會議邁入第二天。台北市政府教育局提案，近年教保相關人員涉及違法事件，但調閱監視器法源不盡周全，地方教育局處需陪同家長觀看、甚至花大錢去識別化，反而難以專心調查，希望比照衛福部等定立專法。教育部表示，預計於今年10月前邀集各局處，擬定監視器資訊管理應用要點。

台北市教育局副局長陳素慧表示，近一、二年台北市遇到數起教保人員違法調查事件，家長多會表示想申請調閱監視器。衛福部則有訂立監視設備管理利用辦法，為監視器畫面調閱等提供規範，近年教育部以公文解釋，可讓家長調閱教育局處向幼兒園調閱的監視器，而家長申請調閱，教育局處就要花時間陪同觀看，又監視器畫面內會有數名學童，還要額外花錢幫其他學童去識別。

陳素慧說，北市教育局曾查衛福部辦法，衛福部辦法規範，如監視器畫面擁有者就是托嬰中心，家長就只能向托嬰中心調閱；而若事發單位為幼兒園等，教育局向園所調閱監視器本是為了調查，但變成家長可向教育局處提出各種調閱要求。

陳素慧說，家長調閱監視器後拷貝畫面，再拿給他人、提供民代，反造成調查困擾。若有專法，教育局處才能專心調查，而非一直接受外界要求。

台南市教育局長鄭新輝則說，很多不當對待事件發生後，部分縣市局處遭遇家長要調閱監視器，「你不給他，他就找市議員」。教育部曾有相關函釋，讓家長向教育局處調閱監視器且可複製，因此被家長當做尚方寶劍，但後來授權地方處理，於是台南市教育局嘗試約法三章，若還在調查期間，則不給予複製拷貝監視器畫面。

再者，鄭新輝說，若家長仍要複製監視器畫面，則行政手續費需自行負擔，但也還是希望從監視器調閱與否、複製，能由教育部訂立一體適用的原則。

教育部國教署長彭富源則回應表示，一律強制設立監視器目前社會共識還是較低，但年紀愈小還是應給予保障。針對已經設置監視器的園所、單位，預計於今年10月前邀集各教育局處，根據過往的案例、調閱經驗，會訂立一資訊管理應用要點。

教育局 教育部 監視器

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