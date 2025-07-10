高市幼兒園疑虐童 教育局：調查若屬實開罰嚴懲
民進黨高雄市議員李雅慧接獲家長陳情，指高市某幼兒園有員工對年僅3歲幼童粗暴對待。高市府教育局今天表示，已啟動調查，目前此員已停聘，若查證屬實將開罰、處分。
李雅慧在臉書（Facebook）發文表示，有家長反映孩子最近害怕上學，常哭鬧、情緒反常，直到調閱監視器畫面才發現令人憤怒的畫面，包括拉扯幼童手臂、在教室拖行，拉開椅子讓孩子摔倒，將衣服拉起蓋住孩子頭部。
李雅慧說，她已要求教育局立即調查並作出處置，對施暴者與失職園方依法嚴懲，並清查是否有其他幼童遭受不當對待，給家長一個交代。
教育局今天發布訊息表示，已啟動調查，若查證屬實，涉案人將面臨最高新台幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，甚至終身不得再任職幼兒園；園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。
教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料；同時責成園方即日起停止讓涉案教保員進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘此員。教育局將召開審查小組，研議成立專案調查小組。
高市府重申，對任何傷害幼童身心行為零容忍，相關犯行會依法嚴懲、絕不寬貸。
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