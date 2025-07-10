大學分科測驗建臺高中竟集體報錯名 家長團體提建議方案補救

苗栗縣私立建臺高中爆出大學分科測驗集體報錯名事件，全國家長團體聯盟副秘書長、苗栗縣家長協會副理事長吳建鴻今天建議加印考卷、設獨立試場補救，有先例可循，並保護學生權益。

大學分科測驗在即，建臺高中20多名學生集體報錯名，自然組的生物科錯置歷史科，社會組的歷史科變成生物科，事件昨天爆出引發熱議，吳建鴻今天凌晨4點多聯繫全國家長團體聯盟理事長蕭東原，盡全力爭取學生權益。

吳建鴻認為距離分科測驗僅剩不到48小時，相關單位應立即採取最緊急對策，最小化對學生的衝擊，第一就是緊急加印考卷，設立獨立試場，他指出，大考中心過去曾因颱風、疫情等突發狀況調整考場安排，顯示應變機制確實存在，此次應比照特殊狀況處理，立即加印正確科目試卷，並為受影響學生安排獨立試場，確保他們能考取原本準備的科目。

第二，特案允許補考，若考試程序已無法變更，教育部應協調各大學，讓受影響學生在分發入學時獲得特殊考量，例如允許事後補考，或以專案方式調整分數，如依考科難度換算成績。

吳建鴻認為建臺中學必須承擔所有補救措施費用，並對受影響學生提供精神賠償與心理輔導，長期來看，教育部應對該校行政流程進行專案調查，並建立更嚴謹的報名覆核機制，避免類似事件重演。

他指出，事件凸顯大考中心與教育部的官僚作風，明明技術上可行（如備用考卷、獨立試場），卻因「怕麻煩」而拒絕彈性處理。程序正義的原意是保障公平，而非成為犧牲學生權益的藉口。，更令人憂心的是，若連如此明顯的行政疏失都無法及時補救，未來類似事件恐將層出不窮。教育部應檢討現行考務應變機制，明確訂定「重大行政錯誤」的補救標準，避免考生因成年行政人員過錯而承受不公後果。

吳建鴻說，考生的青春無法重來，權益不該成為行政疏失的犧牲品，事件不僅是20多名學生的個人危機，更是台灣升學制度公平性的重大考驗。相關單位必須在最後關頭展現擔當，讓學生能考取自己準備的科目，並徹底檢討制度漏洞，確保類似錯誤不再發生。

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