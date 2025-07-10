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識讀大陸 教部教材9月陸續上路

聯合報／ 記者許維寧／嘉義報導

因應中國大陸國安威脅，總統賴清德今年四月指示教育部等單位，應全面深化青年學子對大陸的識讀教育。教育部昨表示，目前已完成十三篇補充教材，編輯團隊正在針對意見修正中，社會科教師也一併進行研習增能，教材近期將陸續通過審核，今年九月新學期開學可望陸續上路。

教育部日前表示，現行課綱中已有相關識讀中國學習條目，如公民課包括中國大陸政治特性與挑戰，以及經濟發展如何影響區域和平、台海兩岸關係等，教育部也正研發教材，屆時將提供學校教學補充。

教育部長鄭英耀昨出席全國教育局處長會議，會後受訪時表示，近日已編纂十三篇識讀中國教材並完成初步審查，編輯團隊正針對審查意見修正中。

教育部主秘林伯樵補充，教材內容包括識讀中國大陸、國家認同、媒體識讀等面向，屆時將結合現行課綱實施，屬額外提供的教學資源，教師不使用不會被懲罰。

林伯樵舉例，如去年十二強棒球賽奪冠，國人多歡欣鼓舞，但學生也可能產生疑問，如某些場合是否不能使用國旗？或很難表述國家現況。當社會科談論到國家演進等議題時，就能將識讀教材融入，引導學生討論，教材類似融入式案例，讓教師上課時有現況案例可參考，以此增加課程豐富度。

但現場有地方教育局代表直言，教育部應解決迫在眉睫的教師流失、行政減量、管教權等問題，才能提供更好的學習品質，而非又提出補充教材徒增現場壓力。只要教育部能提升教學第一線品質，相信不用特別擬定教材「補充」，師生自然會更認同這塊土地。

兩岸關係 大學生 小學生

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