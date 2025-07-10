中小學教師荒 教長估2031年退休潮

國內中小學近年來「教師荒」嚴重，教育部長鄭英耀昨坦言，評估下一波中小學教師退休潮應在二○三一年。教育部表示，有鑒於近年學校不易招聘ＳＴＥＭ或自然科教師，目前已規畫彈性聘用管道，具業界資歷者也能進入教學現場，預計二○二六年起聘任。

ＡＩ近年發展蓬勃，再加上台積電效應，業界對技職人才需求激增，頻繁以高薪挖角學校教師，導致自然科領域、技職體系出現師資荒。

全國教育局處長會議昨在嘉市舉行，外界關注近年教師荒議題。鄭英耀說，上一波教師退休潮在一九九八、二○○一年左右，以一個世代卅年來算，下個退休潮大概會在民國二○三一年，教育部也在不斷思考如何培養師資人力。

鄭英耀說，目前自然、科技領域教師確實讓人擔心，這部分也有思考，例如大學退場後，理工科老師轉任高中理工科老師有轉任獎金；若科技產業界人士想要轉入校園擔任教職時，也會有獎金，以鼓勵其轉任中小學。

教育部學特司長武曉霞說，近年半導體、ＡＩ等業界吸引力強，致學校不易招聘ＳＴＥＭ或自然領域教師，或部分具業界經驗者較晚才想當教師，因此教育部規畫引導相關系所畢業且具業界資歷，或曾任大專校院相關科系的講師、教授，推出彈性聘用管道，如免修職前學分、免考試實習等，藉此引入擔任專業技術教師，預計二○二六年起聘任。

武曉霞也說，近年外界認為教學現場正面臨教師荒，但縱觀近五年師資生，除疫情年份外，均逾六成於第一年就擔任教師；而教師非退休離退者，近三年也未大規模增加，教育部會持續關注。

但武曉霞也坦言，近年確實師資分配有些許問題，對此，教育部已於一一四學年度額外核予師培大學招生名額，專門用於培育自然領域、科技領域、特教領域等教師，並擴大各類科學士後教育學分班開班數量，鼓勵社會人士投入教職。未來會持續關注教師的質與量，讓教學現場落實新陳代謝。

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